«Фиксируем дату смерти»: Миллер объявил о закрытии медийной команды «Зенита»

Нападающий «Чисто Питер» Гена Миллер сообщил о закрытии медийной команды «Зенита».

«Чисто Питер» – все. Вот такая мы медиакоманда, где о закрытии проекта узнаем из чата игроков только потому, что футболист спросил: «А чего ждать-то? Есть инфа?»

В целом на старте проект был потенциально очень силен, но куча неверных решений привела к тому, что имеем.

Хотелось бы высказать многое, и были бы люди, которые очень расстроились бы сказанному, так что, пожалуй, обижать никого не буду и просто промолчу.

Фиксируем дату смерти: 03.03.2025 в 21:00», – написал Миллер в своем телеграм-канале.