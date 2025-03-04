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  • «Фиксируем дату смерти»: Миллер объявил о закрытии медийной команды «Зенита»

«Фиксируем дату смерти»: Миллер объявил о закрытии медийной команды «Зенита»

4 марта 2025, 00:25
11

Нападающий «Чисто Питер» Гена Миллер сообщил о закрытии медийной команды «Зенита».

«Чисто Питер» – все. Вот такая мы медиакоманда, где о закрытии проекта узнаем из чата игроков только потому, что футболист спросил: «А чего ждать-то? Есть инфа?»

В целом на старте проект был потенциально очень силен, но куча неверных решений привела к тому, что имеем.

Хотелось бы высказать многое, и были бы люди, которые очень расстроились бы сказанному, так что, пожалуй, обижать никого не буду и просто промолчу.

Фиксируем дату смерти: 03.03.2025 в 21:00», – написал Миллер в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Гены Миллера
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Зенит
Комментарии (11)
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FWSPM
1741037734
бич пакетов на всех не хватило
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BRO_football
1741038286
Видимо, денег у Зенита не хватило на медийную команду. Смешно.
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Павелий
1741045549
Гена Миллер зафиксировал дату смерти клуба, дело за Лёшей Миллером.
Ответить
Play
1741059035
Решили сконцентрироваться на подготовке бразильцев для сборной России.
Ответить
Цугундeр
1741060159
Зачётная замануха ,Бомба!) А Радимов запорол очередную подработку..)
Ответить
Чермындыр
1741070364
Буланову только на МячТВ кукарекать. Больше ни на что не годен
Ответить
темирхан
1741096389
вообще этот медиа футбол нахер закрыть! бабки не куда девать? лучше бы ФК открывали в регионах и создавали футбольные школы для мальчишек, а не на этих раздалбаев бабки тратили.
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Feofanis
1741185378
У нас в футболе не футбольные люди, которые только тратят бездумно миллионы.
Ответить
uralec06
1741198037
Так и до зенитки дойдет...во ржака будет...
Ответить
СПОРТ 21 века
1741202865
Сколько этих Миллеров у Зенита. Дайте хотя бы одного Москве. Мы заберём и не подавимся. И в отличие от вас он будет сидеть в карцере.
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