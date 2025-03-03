Ловчев рассказал о своем отношении к вызову Дугласа Сантоса в сборную России

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил приглашение Дугласа Сантоса из «Зенита» в расширенный состав сборной России.

«Нормально отношусь к вызову Сантоса в сборную России. Он же и в расширенном списке сборной Бразилии, это борьба за качество, Дуглас Сантос – хороший футболист.

Да, кто‑то будет кричать, что мы русские, бить себя в грудь. Ребят, с неких пор футбол стал интернациональным. Карпин берет Дугласа еще и для того, чтобы просто заиграть его за сборную России. Эту фишку тоже надо продумывать.

Бывший нападающий «Атлетико» Диего Коста тоже родился в Бразилии, но выступал за сборную Испании. Это необратимый процесс, можно строить препятствия, но времена меняются.

Все восхищаются, что в основе «Локомотива» вышло девять россиян, но это разовая акция.

Такие команды, как «Манчестер Сити», «Реал» – сборные мира, футбол не вернется к тому, что в командах будут играть только уроженцы своих стран, то же местами касается и сборных», – сказал Ловчев.