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  • Ловчев рассказал о своем отношении к вызову Дугласа Сантоса в сборную России

Ловчев рассказал о своем отношении к вызову Дугласа Сантоса в сборную России

Вчера, 17:45
7

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил приглашение Дугласа Сантоса из «Зенита» в расширенный состав сборной России.

«Нормально отношусь к вызову Сантоса в сборную России. Он же и в расширенном списке сборной Бразилии, это борьба за качество, Дуглас Сантос – хороший футболист.

Да, кто‑то будет кричать, что мы русские, бить себя в грудь. Ребят, с неких пор футбол стал интернациональным. Карпин берет Дугласа еще и для того, чтобы просто заиграть его за сборную России. Эту фишку тоже надо продумывать.

Бывший нападающий «Атлетико» Диего Коста тоже родился в Бразилии, но выступал за сборную Испании. Это необратимый процесс, можно строить препятствия, но времена меняются.

Все восхищаются, что в основе «Локомотива» вышло девять россиян, но это разовая акция.

Такие команды, как «Манчестер Сити», «Реал» – сборные мира, футбол не вернется к тому, что в командах будут играть только уроженцы своих стран, то же местами касается и сборных», – сказал Ловчев.

  • Сантос попал в расширенный состав из 42 футболистов.
  • Он получил гражданство РФ прошедшей осенью.
  • Дуглас – капитан «Зенита»
  • 30-летнего левого защитника также включили в предварительную заявку сборной Бразилии на мартовские матчи.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дуглас Сантос Ловчев Евгений
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Комментарии (7)
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Тинез Розоп
1741013594
Заиграть))). Когда нас допустят , он уже на пенсию соберётся…
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мАсквобадгуно
1741014035
Круговой, нервно в сторонке стоит.
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...короче
1741015066
...сказал бы, как есть и перестали бы на Газ ТВ приглашать...
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SanInstructor
1741016142
дядя Женя, заиграть за сборную можно только в оффициальных матчах...
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7:1
1741016579
да не пойдёт он к нам. всю жизнь ждал свою сборную - и в 30 лет дождался. другого шанса не будет.
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Серый212918
1741029070
Попытка оправдать получение гражданства? На такие товарняки своих перспективных пацанов вызывать нужно.
Ответить
алдан2014
1741042255
Написано грамотно. А рассказал бы нам товарищ ловчев,как он про Бубнова рассказывал всем ,что тот психический. Тут подлостью пахнет,сто процентов
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