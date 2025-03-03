Мостовой ответил, благодаря кому «Спартак» победил «Оренбург»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

«Спартак» заслуженно выиграл. Я до игры сказал, что счет будет 2:0, – так и получилось. «Спартак» уверенно начал, здорово атаковал, особенно отмечу Маркиньоса, он сделал этот матч.

«Оренбург» стоит похвалить: даже несмотря на глупейшее удаление Максима Сидорова, ребята боролись до конца, могли даже сравнивать счет в концовке. В общем, все по делу в этом матче – «Спартак» просто был хорош», – сказал Мостовой.