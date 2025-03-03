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  • Мостовой ответил, благодаря кому «Спартак» победил «Оренбург»

Мостовой ответил, благодаря кому «Спартак» победил «Оренбург»

Вчера, 12:02
14

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

«Спартак» заслуженно выиграл. Я до игры сказал, что счет будет 2:0, – так и получилось. «Спартак» уверенно начал, здорово атаковал, особенно отмечу Маркиньоса, он сделал этот матч.

«Оренбург» стоит похвалить: даже несмотря на глупейшее удаление Максима Сидорова, ребята боролись до конца, могли даже сравнивать счет в концовке. В общем, все по делу в этом матче – «Спартак» просто был хорош», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» вышел в лидеры.
  • Следующий соперник – «Рубин» (9 марта).
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Оренбург Спартак Маркиньос Мостовой Александр
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Комментарии (14)
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oyabun
1740993531
Не сказал бы что Спартак был "хорош" в игре. Выиграли из за очевидной разницы в классе. В противном случае это была бы сенсация. Но объективно это был не лучший матч Спартака. При должном везении и Оренбург мог забить не раз.
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7:1
1740993550
поздравляем внезапно разбогатевшего кукуяна! бедняга не знал, как вывезти в сочи такое большое количество чемоданов! позор рылам!
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АК 68
1740994549
Так и хочется сказать :"Саня,только благодаря тебе, ведь это ты одобрил кандидатуру Станковича, сказал, что он футбольный человек, без тебя бы не разобрались и не победили."
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ScarlettOgusania
1740994810
если игру в нападении "сделал", Марки, то игру в обороне "сделали" Умяров, сделавший подкат под Марина, и Денисов отбивший два удара по пустым воротам... в целом "Спартак был хорош", но много проблем в защите, и у Макси постоянный "нервяк" при игре ногами...
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zigbert
1740994943
Лёгкой эту победу не назовешь.В обороне были грубые ошибки. Даже не обсуждается, Маркиньос был лучшим у Спартака.
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Тинез Розоп
1740996227
Главное в победе это то , что не произошло ляпов у наших косячников Денисова и Максименко. Денисов помог неожиданно , но приятно)…
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FFR
1740999844
Но ошибки в защите Спартака повторяются, Оренбург не смог воспользоваться ими, а более качественные игроки не упустят.
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Cleaner
1741007520
Спартачи, Спартак а РАВНОЙ борьбе обыграл АУТСАЙДЕРА чемпионата! Чему вы радуетесь? Ваш клуб практически на одном уровне с Оренбургом. Какое вам нафиг чемпионство??? Ну РЖУ ващще ни могу!!!...)))
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WILDLING_HRUNDEL
1741012062
Действительно убогие) обыграли с трудом последнею команду и обоссались от счастья)) клоуны
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