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Комментарий Николича после 0:0 ЦСКА с «Зенитом»

1 марта, 19:10
2

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался после матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

– Дерби без вопросов. Прекрасные условия для футбола: я говорю о судействе и стадионе. Недоволен результатом. Мы самая молодая команда чемпионата на данный момент – этим гордимся. Почти всe время, кроме самого начала, у нас был контроль. Не хватило момента, чтобы забить. Недоволен заменами. Не сработали так, как было нужно. В конце, надо быть реалистами, заработали очко. Надо обязательно побеждать дома «Химки».

– Как оцените два падения Соболева? Екнуло?

– У меня ничего не екнуло, всe было нормально. Нормально чувствовал себя в этой ситуации.

– Болельщики ждали Алеррандро. Всe ли у него в порядке?

– Чуда не бывает. Когда было Рождество и Новый год, тогда происходит чудо. Он пришел пару дней назад, отработал четыре‑пять тренировок. Последнюю игру он провел 9 декабря. Сегодня не было и новичка «Зенита». Разница в том, что он дороже раз в шесть или восемь.

  • «Зенит» возглавил таблицу.
  • ЦСКА остался на 6-м месте.
  • Это был 1-й официальный матч для команд в 2025 году.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига ЦСКА Зенит Николич Марко
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Комментарии (2)
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Борис34684
1740883417
Мог бы и выпустить Алеррандро, все было бы лучше чем эти недоразумения, испортил игру а могли и победить.
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БАЗАРА НЕТ
1740893739
Отскочили кони
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