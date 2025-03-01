Комментарий Николича после 0:0 ЦСКА с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался после матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).
– Дерби без вопросов. Прекрасные условия для футбола: я говорю о судействе и стадионе. Недоволен результатом. Мы самая молодая команда чемпионата на данный момент – этим гордимся. Почти всe время, кроме самого начала, у нас был контроль. Не хватило момента, чтобы забить. Недоволен заменами. Не сработали так, как было нужно. В конце, надо быть реалистами, заработали очко. Надо обязательно побеждать дома «Химки».
– Как оцените два падения Соболева? Екнуло?
– У меня ничего не екнуло, всe было нормально. Нормально чувствовал себя в этой ситуации.
– Болельщики ждали Алеррандро. Всe ли у него в порядке?
– Чуда не бывает. Когда было Рождество и Новый год, тогда происходит чудо. Он пришел пару дней назад, отработал четыре‑пять тренировок. Последнюю игру он провел 9 декабря. Сегодня не было и новичка «Зенита». Разница в том, что он дороже раз в шесть или восемь.
- «Зенит» возглавил таблицу.
- ЦСКА остался на 6-м месте.
- Это был 1-й официальный матч для команд в 2025 году.