Комментарий Николича после 0:0 ЦСКА с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался после матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

– Дерби без вопросов. Прекрасные условия для футбола: я говорю о судействе и стадионе. Недоволен результатом. Мы самая молодая команда чемпионата на данный момент – этим гордимся. Почти всe время, кроме самого начала, у нас был контроль. Не хватило момента, чтобы забить. Недоволен заменами. Не сработали так, как было нужно. В конце, надо быть реалистами, заработали очко. Надо обязательно побеждать дома «Химки».

– Как оцените два падения Соболева? Екнуло?

– У меня ничего не екнуло, всe было нормально. Нормально чувствовал себя в этой ситуации.

– Болельщики ждали Алеррандро. Всe ли у него в порядке?

– Чуда не бывает. Когда было Рождество и Новый год, тогда происходит чудо. Он пришел пару дней назад, отработал четыре‑пять тренировок. Последнюю игру он провел 9 декабря. Сегодня не было и новичка «Зенита». Разница в том, что он дороже раз в шесть или восемь.