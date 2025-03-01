Стали известны стартовые составы на матч 19 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и ЦСКА. Игра состоится 1 марта, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Эракович, Нино, Барриос, Мантуан, Мостовой, Глушенков, Кассьерра, Лусиано.

Главный тренер: Сергей Семак

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Пьянич, Койта, Мусаев.

Главный тренер: Марко Николич

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