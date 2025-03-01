Тренер «Акрона» перед матчем с «Пари НН» пожаловался на недостаток травы

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев оценил газон перед гостевым матчем 19-го тура РПЛ против «Пари НН».
– Очевидцы сообщают, что «Акрон» прилетел на игру регулярным рейсом.
– Я не понимаю, какое это имеет значение? Мы же люди. Мы прилетели и готовимся к матчу. Кого это удивило?
– Удалось оценить поле?
– Нельзя сказать, что поле в идеальном состоянии. Как мне кажется, не хватает травы. Но это понятно в данной ситуации.
– В этом матче «Акрону» не помогут Данилин, Лончар и Бакаев.
– Любой игрок для нас имеет колоссальное значение. Но у нас есть футболисты, на которых мы рассчитываем. Они получат свой шанс.
- «Пари НН» идет на 12-м месте.
- «Акрон» занимает 9-ю строчку.
- Для тольяттинцев это дебютный сезон в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»