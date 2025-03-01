Тренер «Акрона» перед матчем с «Пари НН» пожаловался на недостаток травы

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев оценил газон перед гостевым матчем 19-го тура РПЛ против «Пари НН».

– Очевидцы сообщают, что «Акрон» прилетел на игру регулярным рейсом.

– Я не понимаю, какое это имеет значение? Мы же люди. Мы прилетели и готовимся к матчу. Кого это удивило?

– Удалось оценить поле?

– Нельзя сказать, что поле в идеальном состоянии. Как мне кажется, не хватает травы. Но это понятно в данной ситуации.

– В этом матче «Акрону» не помогут Данилин, Лончар и Бакаев.

– Любой игрок для нас имеет колоссальное значение. Но у нас есть футболисты, на которых мы рассчитываем. Они получат свой шанс.