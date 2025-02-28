Стали известны стартовые составы на матч 19 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» Мх и «Локомотив». Игра состоится 28 февраля, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо» Мх: Волк, Табидзе, Кагермазов, Пальцев, Сундуков, Магомедов, Касинтура, Агаларов, Шумахов, Мрезигу, Глушков.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Монтес, Ненахов, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Самошников, Сулейманов.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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