Кержаков ответил, готов ли возглавить «Ростов»

Александр Кержаков не против возглавить «Ростов».
«Валерий Карпин принял решение сконцентрироваться на работе со сборной.
Было бы мне интересно поработать в «Ростове»? Мне в принципе интересно работать как тренеру. Поэтому если речь о клубе РПЛ, то какие могут быть вопросы?
Есть ли сейчас какие-то предложения? На данный момент каких-то серьeзных, конкретных предложений нет. Были какие-то разговоры, но до серьeзного не доходило. Не буду уточнять, из России или из Европы», – сказал Кержаков.
- Карпина в «Ростове» сменил Джонатан Альба.
- Кержаков в прошлом году покинул «Кайрат», который после ухода российского тренера оформил чемпионство.
- Александр тренировал в РПЛ «Пари НН».
Источник: «Советский спорт»