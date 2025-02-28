Кержаков ответил, готов ли возглавить «Ростов»

Александр Кержаков не против возглавить «Ростов».

«Валерий Карпин принял решение сконцентрироваться на работе со сборной.

Было бы мне интересно поработать в «Ростове»? Мне в принципе интересно работать как тренеру. Поэтому если речь о клубе РПЛ, то какие могут быть вопросы?

Есть ли сейчас какие-то предложения? На данный момент каких-то серьeзных, конкретных предложений нет. Были какие-то разговоры, но до серьeзного не доходило. Не буду уточнять, из России или из Европы», – сказал Кержаков.