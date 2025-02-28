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Кержаков ответил, готов ли возглавить «Ростов»

Сегодня, 16:41
2

Александр Кержаков не против возглавить «Ростов».

«Валерий Карпин принял решение сконцентрироваться на работе со сборной.

Было бы мне интересно поработать в «Ростове»? Мне в принципе интересно работать как тренеру. Поэтому если речь о клубе РПЛ, то какие могут быть вопросы?

Есть ли сейчас какие-то предложения? На данный момент каких-то серьeзных, конкретных предложений нет. Были какие-то разговоры, но до серьeзного не доходило. Не буду уточнять, из России или из Европы», – сказал Кержаков.

  • Карпина в «Ростове» сменил Джонатан Альба.
  • Кержаков в прошлом году покинул «Кайрат», который после ухода российского тренера оформил чемпионство.
  • Александр тренировал в РПЛ «Пари НН».

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Кержаков Александр
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Комментарии (2)
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АЛЕКС 58
1740752220
Тренер-инагент.
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subbotaspartak
1740755918
Кержакова? Ну что такого...
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