Гурцкая – о работе «Спартака» на трансферном рынке: «Клуб провалил зимнее окно»

Агент Тимур Гурцкая раскритиковал работу спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао в зимнее трансферное окно.

«Клуб провалил зимнее окно. «Спартак» взял спортивного директора за 10 миллионов рублей в месяц и провалил окно. При нем пришел Солари, который и был на рынке, он и без Кахигао бы пришел. Рассчитали кучу футболистов с компенсацией.

Кахигао сработал плохо. Ни по одному пункту нельзя поставить даже тройку. Покупка Ливая Гарсии еще пойдет в минус. Возможно, игрок был в списках Амарала, и Кахигао просто доводил сделку. Но должна быть оценка: ты покупаешь футболиста в 20 миллионов евро на лавку, и ты себя сильно подставляешь. Первый трансфер за огромные деньжищи – не игрок основного состава.

Но если бы он взял Салазара, еще на фоне того, что его не купил «Зенит», это было бы очень круто», – сказал Гурцкая.