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  • Гурцкая – о работе «Спартака» на трансферном рынке: «Клуб провалил зимнее окно»

Гурцкая – о работе «Спартака» на трансферном рынке: «Клуб провалил зимнее окно»

Сегодня, 14:39
7

Агент Тимур Гурцкая раскритиковал работу спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао в зимнее трансферное окно.

«Клуб провалил зимнее окно. «Спартак» взял спортивного директора за 10 миллионов рублей в месяц и провалил окно. При нем пришел Солари, который и был на рынке, он и без Кахигао бы пришел. Рассчитали кучу футболистов с компенсацией.

Кахигао сработал плохо. Ни по одному пункту нельзя поставить даже тройку. Покупка Ливая Гарсии еще пойдет в минус. Возможно, игрок был в списках Амарала, и Кахигао просто доводил сделку. Но должна быть оценка: ты покупаешь футболиста в 20 миллионов евро на лавку, и ты себя сильно подставляешь. Первый трансфер за огромные деньжищи – не игрок основного состава.

Но если бы он взял Салазара, еще на фоне того, что его не купил «Зенит», это было бы очень круто», – сказал Гурцкая.

  • По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари у «Ривер Плейта» за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна у ЦСКА за 1,2 миллиона.
  • Красно-белые продали форварда Шамара Николсона в «Тихуану» за 1,6 миллиона, нападающего Павла Мелешина в «Сочи» за 270 тысяч, а форвард Виллиан Жозе, защитник Томаш Тавареш и голкипер Александр Селихов покинули клуб бесплатно. Они перешли в бразильскую «Баию», португальский АВС и «Урал» соответственно.
  • Также «Спартак» отдал в аренду вингеров Антона Зиньковского («Крылья Советов»), Виталия Шитова («Тюмень»), полузащитников Даниила Зорина («Ахмат») и Максима Лайкина («Нефтехимик»).
  • «Спартак» претендовал на покупку Жедсона Фернандеша у «Бешикташа», Родриго Салазара у «Браги» и Ивана Илича у «Торино», но в итоге они остались в прежних клубах. Салазара также хотел купить «Зенит».
  • Кахигао начал работать в «Спартаке» этой зимой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Гурцкая Тимур Кахигао Франсис
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Комментарии (7)
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alefreddy
1740743138
откуда эта певица(Гурская) все знает
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serhio80
1740743260
Ну да, провал) а кто лучше то сработал?)
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алдан2014
1740743386
Ох и давит жаба агентов,что такие сделки без них. Вот забрасывают на вентилятор известную субстанцию
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timon2401
1740743494
как же они зае..пали уже...все новости о Спартаке и все с осуждениями(((скоро на этот сайт в падлу заходить будет...кто то конкретно старается говна как можно больше накидать..
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ScarlettOgusania
1740745303
судить о работе Кахигао в зимнее ТО будем в июне, а пока, на мой взгляд, трансферную компанию провели удачно, взяли именно на те позиции игроков, где и требовалось укрепление, тем более, что Солари сразу заиграл, Гарсия адаптируется и будет играть в стартовом составе, Помазун отличный вратарь, ему и адаптироваться не надо... Гурцкая будет продолжать лить помои на своих "шоу"...
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