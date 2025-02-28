Гурцкая – о работе «Спартака» на трансферном рынке: «Клуб провалил зимнее окно»

Агент Тимур Гурцкая раскритиковал работу спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао в зимнее трансферное окно.
«Клуб провалил зимнее окно. «Спартак» взял спортивного директора за 10 миллионов рублей в месяц и провалил окно. При нем пришел Солари, который и был на рынке, он и без Кахигао бы пришел. Рассчитали кучу футболистов с компенсацией.
Кахигао сработал плохо. Ни по одному пункту нельзя поставить даже тройку. Покупка Ливая Гарсии еще пойдет в минус. Возможно, игрок был в списках Амарала, и Кахигао просто доводил сделку. Но должна быть оценка: ты покупаешь футболиста в 20 миллионов евро на лавку, и ты себя сильно подставляешь. Первый трансфер за огромные деньжищи – не игрок основного состава.
Но если бы он взял Салазара, еще на фоне того, что его не купил «Зенит», это было бы очень круто», – сказал Гурцкая.
- По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари у «Ривер Плейта» за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна у ЦСКА за 1,2 миллиона.
- Красно-белые продали форварда Шамара Николсона в «Тихуану» за 1,6 миллиона, нападающего Павла Мелешина в «Сочи» за 270 тысяч, а форвард Виллиан Жозе, защитник Томаш Тавареш и голкипер Александр Селихов покинули клуб бесплатно. Они перешли в бразильскую «Баию», португальский АВС и «Урал» соответственно.
- Также «Спартак» отдал в аренду вингеров Антона Зиньковского («Крылья Советов»), Виталия Шитова («Тюмень»), полузащитников Даниила Зорина («Ахмат») и Максима Лайкина («Нефтехимик»).
- «Спартак» претендовал на покупку Жедсона Фернандеша у «Бешикташа», Родриго Салазара у «Браги» и Ивана Илича у «Торино», но в итоге они остались в прежних клубах. Салазара также хотел купить «Зенит».
- Кахигао начал работать в «Спартаке» этой зимой.