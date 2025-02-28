Самый дорогой игрок в истории «Спартака» обратился к болельщикам перед возобновлением сезона

Зимний новичок «Спартака» Ливай Гарсия обратился к фанатам московской команды.
«Красно-белые! С нетерпением жду знакомства с вами на «Лукойл Арене» 2 марта.
Этой зимой команда проделала большую работу, чтобы продолжить побеждать и радовать своих болельщиков.
Первый матч после большого перерыва очень важен, поэтому обязательно приходите поддержать нас в игре против «Оренбурга».
Хочу как можно скорее дебютировать за «Спартак» – лучший клуб России! До встречи!» – говорится в обращении Гарсии, разосланном болельщикам.
- Форварда купили за 20 миллионов евро.
- Это самый дорогой трансфер в истории клуба.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ с 2-очковым отставанием от лидеров.
Источник: Sport24