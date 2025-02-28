Самый дорогой игрок в истории «Спартака» обратился к болельщикам перед возобновлением сезона

Зимний новичок «Спартака» Ливай Гарсия обратился к фанатам московской команды.

«Красно-белые! С нетерпением жду знакомства с вами на «Лукойл Арене» 2 марта.

Этой зимой команда проделала большую работу, чтобы продолжить побеждать и радовать своих болельщиков.

Первый матч после большого перерыва очень важен, поэтому обязательно приходите поддержать нас в игре против «Оренбурга».

Хочу как можно скорее дебютировать за «Спартак» – лучший клуб России! До встречи!» – говорится в обращении Гарсии, разосланном болельщикам.