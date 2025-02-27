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  • Агент Лепсая: «Луис Энрике способен стать одной из главных звезд РПЛ»

Агент Лепсая: «Луис Энрике способен стать одной из главных звезд РПЛ»

Сегодня, 15:24

Агент Тимур Лепсая высказался об ожиданиях от новичка «Зенита» Луиса Энрике.

– Ждете ли вы от Луиса Энрике такого же фурора, как произвели Халк и Малком в «Зените»?

– Если мы вспомним Малкома, то в первое время никакого фурора не было. Ему нужно было время на адаптацию. Теоретически Луис Энрике способен стать одной из главных звезд РПЛ. Как у него это получится, будем смотреть.

Безусловно, это интересный кейс. Игрок обладает всеми качествами, чтобы стать лучшим. Здесь вопрос в адаптации, как быстро Луис Энрике сможет привыкнуть к жизни в России. Мы видим, что в Испании, в которой для бразильцев гораздо проще адаптироваться, у Луиса Энрике не очень получилось. Тут есть как плюсы, так и минусы.

– Накануне в интервью Сергей Семак тоже сказал, что Луис Энрике надо дать время на адаптацию. Но так ли это необходимо, если тот же Лусиано забил в первых матчах и влился в коллектив сразу после перехода?

– Конечно, можно забить в первых матчах. Это к адаптации не имеет отношения. Как раз в первых матчах можно на эмоциях показать оверперворманс. Но главный вопрос, чтобы уровень игры не падал на протяжении всего чемпионата. Здесь, безусловно, Луису Энрике нужно сыграться с партнерами, и наладить свой уровень жизни.

Раз Семак говорит об адаптации, значит он лучше знаком с ситуацией. Повторюсь, в испанском «Бетисе» Луис Энрике не показал всего, на что он способен. Безусловно, нужно давать время и не ждать, что вновь прибывший игрок сразу станет лидером, поведет своих партнеров за собой и принесет моментальный результат.

– Сколько должен забить и отдать Луис Энрике в 12 матчах РПЛ, чтобы начать отбивать трансфер?

– На месте «Зенита», я бы не считал, сколько он должен забить и отдать, а что он принесет команде. Я думаю, что любой болельщик и руководитель «Зенита» с удовольствием променяет виртуальные голы Луиса Энрике на чемпионство в РПЛ в год столетия.

  • По данным Transfermarkt, 24-летний Луис Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» за 33 миллиона евро.
  • Бразильский вингер выступал за «Бетис» с июля 2022-го по февраль 2024 года. В испанском клубе он провел 64 матча, забил 4 гола, отдал 10 передач.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Энрике Луис
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