Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Сычев назвал места в России, которые не уступают Мальдивам и Карибам

Сычев назвал места в России, которые не уступают Мальдивам и Карибам

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о наличии большого количества красивых мест в стране.

«Давно не был в Европе. Если честно, даже не тянет. У нас столько красивых мест в России! Поэтому особого желания куда-то ехать нет. Максимум на серфинг.

За последнее время удалось побывать на Байкале, в Хакасии, на Камчатке, на Алтае и Кавказе – потрясающие места! Они точно не уступают ни Европе, ни Мальдивам, ни Карибам. Это сто процентов. Нужно ценить то, что у нас есть, и любить свою страну.

Камчатка для меня вообще место силы. Ездил туда в любое время года. Если встанет выбор, куда поехать, то выберу Камчатку. Там и люди добрые, и природа особенная. И в России таких мест много», – сказал Сычев.

Новости по теме
Агент Лепсая ответил, почему Перейра не перешел в «Зенит»
Глушенков назвал главную звезду РПЛ 1
Гурцкая – о самом дорогостоящем новичке в истории «Спартака»: «Он не будет играть» 3
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:03
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 