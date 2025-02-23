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  • Черданцев – о трансферах «Спартака»: «Не очень понятна логика, они перенабрали футболистов»

Черданцев – о трансферах «Спартака»: «Не очень понятна логика, они перенабрали футболистов»

Комментатор Георгий Черданцев задался вопросом, каким будет КПД от трансферов у «Спартака».

– Какой клуб больше всего удивил зимой?

– Все более‑менее логично. Логично поступил «Зенит», что избавился от некоторых игроков атаки, совершили крутой обмен во всех отношениях. Это удачный трансферный маневр, учитывая, что остался Вендел.

На мой взгляд, «Спартак» правильно сделал, что отказался от Салазара. Но не очень понятна логика их трансферов. Они показывают, что деньги есть и обозначают свои претензии на титул. Это выглядит солидно.

Другой вопрос, какой КПД будет от этих трансферов? У них сейчас перебор игроков на одни и те же позиции и недобор в защите и центре нападения. Габаритный нападающий – фигура, которая нужна в футболе. Сначала ушел Соболев, потом Николсон, а Угальде и Гарсия – нападающие другого формата.

По итогу они перенабрали футболистов. Такое количество футболистов не нужно. У нас матчей на 20–30% меньше, чем у команд в Европе.

Посмотрите, сколько игроков в сезоне играет у «Реала». Лучший клуб мира показывает, как можно справляться с проблемами в составе – Чуамени играет в центре защиты, Васкес играет правого защитника, если надо. Это не является катастрофой, если отсутствует равноценная замена на каждую позицию.

  • По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари у «Ривер Плейта» за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна у ЦСКА за 1,2 миллиона.
  • Красно-белые продали форварда Шамара Николсона в «Тихуану» за 1,6 миллиона, нападающего Павла Мелешина в «Сочи» за 270 тысяч, а форвард Виллиан Жозе, защитник Томаш Тавареш и голкипер Александр Селихов покинули клуб бесплатно. Они перешли в бразильскую «Баию», португальский АВС и «Урал» соответственно.
  • Также «Спартак» отдал в аренду вингеров Антона Зиньковского («Крылья Советов»), Виталия Шитова («Тюмень»), полузащитников Даниила Зорина («Ахмат») и Максима Лайкина («Нефтехимик»).
  • «Спартак» претендовал на покупку Жедсона Фернандеша у «Бешикташа», Родриго Салазара у «Браги» и Ивана Илича у «Торино», но в итоге они остались в прежних клубах. Салазара также хотел купить «Зенит».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (8)
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FROLL007
1740309119
Хряки нервничают, потому что им деньги жгут ляшку. Так и останутся лузеры в промежности 6-10.
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fakeid
1740309369
во-первых, сейчас обязательно сдуется гыгыльда. хряки решили наступить на наши грабли, когда перебор в нападении, на лавку таких дорогих не усадишь, всем дают играть, выпуская на замены, из-за чего у всех нехватка игрового времени, и поэтому все играют хреново. вот сейчас всё то же самое будет в тарасятнике. либо замены, либо идиотская схема, либо непрофильная позиция у игрока. до этого гыгыльда свободно бегал один, вся игра была на него, и никто не тянул одеяло на себя, как это будет в случае с солари и гарсией.
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fakeid
1740309623
во-вторых, хрюканы ровным счётом ничего не сделали, чтобы устранить лимитное место денисова. поставить туда легионера. для чего в атаку или центр нужно было купить российского игрока. и пока денисов будет в обороне - это такая огромная дыра, которой воспользуются все! через его фланг будут давить, и часто успешно. на любом тактическом разборе любой тренер определит самое слабое место хряков. семак, например, стопудово поставит налево энрике, как пару недель назад, когда он запросто отыграл 5 метров форы у денисова, обогнал его не напрягаясь и вынудил сфолить в штрафной. был бы вар - поставили бы пенальти. денисов - это просто находка для всех остальных)
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VVM1964
1740310574
Ну наверное можно согласиться с Черданцевым - не удалось в это окно усилиться крайним защитником в первую очередь, да и в центр п\защиты хотелось бы кого-то посильнее ... Радует, что хоть Бабича сохранили, а то и там была бы проблема... Да и на счет большого нападающего тоже наверное прав...
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WILDLING_HRUNDEL
1740310875
Денег выкинули а без толку)
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gor77
1740311027
Этот тов. Черданцева напомнил старую фразу: Недоперепил!))))))
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Мордаванин
1740311949
ничего удивительного типичная пересортица у"пищевиков") торгаши иесть торгаши
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Спартачище
1740311955
Если для профурсетки жорика нелогично, значит все делаем правильно
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