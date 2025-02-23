Черданцев – о трансферах «Спартака»: «Не очень понятна логика, они перенабрали футболистов»

Комментатор Георгий Черданцев задался вопросом, каким будет КПД от трансферов у «Спартака».

– Какой клуб больше всего удивил зимой?

– Все более‑менее логично. Логично поступил «Зенит», что избавился от некоторых игроков атаки, совершили крутой обмен во всех отношениях. Это удачный трансферный маневр, учитывая, что остался Вендел.

На мой взгляд, «Спартак» правильно сделал, что отказался от Салазара. Но не очень понятна логика их трансферов. Они показывают, что деньги есть и обозначают свои претензии на титул. Это выглядит солидно.

Другой вопрос, какой КПД будет от этих трансферов? У них сейчас перебор игроков на одни и те же позиции и недобор в защите и центре нападения. Габаритный нападающий – фигура, которая нужна в футболе. Сначала ушел Соболев, потом Николсон, а Угальде и Гарсия – нападающие другого формата.

По итогу они перенабрали футболистов. Такое количество футболистов не нужно. У нас матчей на 20–30% меньше, чем у команд в Европе.

Посмотрите, сколько игроков в сезоне играет у «Реала». Лучший клуб мира показывает, как можно справляться с проблемами в составе – Чуамени играет в центре защиты, Васкес играет правого защитника, если надо. Это не является катастрофой, если отсутствует равноценная замена на каждую позицию.