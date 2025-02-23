Деменко назвал футболиста «Спартака», на котором держится игра

Бывший спартаковец Максим Деменко оценил состав команды.

«Да, конечно, нельзя не отметить работу «Спартака» на трансферном рынке. Если я не ошибаюсь, то они потратили рекордное количество денег в одно трансферное окно. И, конечно, мы будем ждать появления на поле новичков команды уже в официальных матчах.

Но стоит сказать, что даже с такими игроками можно потерпеть неудачу. На мой взгляд, игра «Спартака» сейчас заточена под Эсекьеля Барко. Если вдруг он сломается и получит травму, то весь футбол команды рухнет. Надеюсь, что с Барко все будет в порядке, я желаю здоровья всем ребятам, просто таковы реалии – от Барко сейчас очень многое зависит. С Гарсией и Солари, но без Барко, уже придется что-то придумывать Станковичу, если произойдет подобный сценарий», – сказал Деменко.