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  • Деменко назвал футболиста «Спартака», на котором держится игра

Деменко назвал футболиста «Спартака», на котором держится игра

Бывший спартаковец Максим Деменко оценил состав команды.

«Да, конечно, нельзя не отметить работу «Спартака» на трансферном рынке. Если я не ошибаюсь, то они потратили рекордное количество денег в одно трансферное окно. И, конечно, мы будем ждать появления на поле новичков команды уже в официальных матчах.

Но стоит сказать, что даже с такими игроками можно потерпеть неудачу. На мой взгляд, игра «Спартака» сейчас заточена под Эсекьеля Барко. Если вдруг он сломается и получит травму, то весь футбол команды рухнет. Надеюсь, что с Барко все будет в порядке, я желаю здоровья всем ребятам, просто таковы реалии – от Барко сейчас очень многое зависит. С Гарсией и Солари, но без Барко, уже придется что-то придумывать Станковичу, если произойдет подобный сценарий», – сказал Деменко.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (5)
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алдан2014
1740292753
У ты!!!! Это никто из нас не знал. Зачем задавать вопрос , ответ на который знают все?
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FROLL007
1740293415
Их игра держится на судейском корпусе. Не зря приводили цифры, что спартак лидер по лояльности судей, голов из офсайда и пробитии пенальти. Гыгыгы
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...короче
1740294107
...всех, кто в теме, и кому в масть, с праздничным Днём!...
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БАЗАРА НЕТ
1740295309
На багаже Абаскаля проехались, сейчас поползут вниз, а деньги на ветер как всегда впрочем
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