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  • Миллер из личных денег оплатил 40-миллионный трансфер «Зенита»

Миллер из личных денег оплатил 40-миллионный трансфер «Зенита»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер помогает «Зениту» собственными деньгами. Об этом рассказал экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко.

«Я слышал, что Миллер некоторые трансферы «Зенита» осуществлял за свои деньги.

Например, трансфер Халка он закрывал из своих. Это мне рассказывали. Миллер – человек маниакально влюбленный в футбол, человек очень обеспеченный», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • «Зенит» купил Халка у «Порту» в 2012 году за 40 миллионов евро.
  • Бразилец провел за петербуржцев 148 матчей, забил 77 голов, сделал 59 ассистов.
  • Сейчас 38-летний Халк в «Атлетико Минейро».

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Источник: «Бомбардир»

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22.02.2025 23:34
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Комментарии (5)
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VVM1964
1740256853
"«Я слышал, что Миллер некоторые трансферы «Зенита» осуществлял за свои деньги." - главное слово в этом предложении -"СЛЫШАЛ" ... ) - "Слухами земля полнится"...)))
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fakeid
1740257958
насколько помню, дело было совсем иначе. во-первых, зенит копил. 3 тр.окна никого не покупали, кроме кришито за 10,5. на четвёртое окно грохнули накопления на халков. во-вторых, перед этими трансферами в клуб залетел спонсор, о котором многие могли только мечтать, как об основном - а у нас он был вторым, под газпромом. имеется в виду "металлоинвест" алишера усманова. и тут же нашлись деньги не только на халка - но и на витселя.
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Интерес
1740258378
Повсюду ходят слухи,слыхал я от Червухи,что Женька Гинер-гад,а Миллер -меценат.
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"supermax"
1740260589
Газпром - народное ли достояние
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