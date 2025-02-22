Миллер из личных денег оплатил 40-миллионный трансфер «Зенита»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер помогает «Зениту» собственными деньгами. Об этом рассказал экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко.
«Я слышал, что Миллер некоторые трансферы «Зенита» осуществлял за свои деньги.
Например, трансфер Халка он закрывал из своих. Это мне рассказывали. Миллер – человек маниакально влюбленный в футбол, человек очень обеспеченный», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- «Зенит» купил Халка у «Порту» в 2012 году за 40 миллионов евро.
- Бразилец провел за петербуржцев 148 матчей, забил 77 голов, сделал 59 ассистов.
- Сейчас 38-летний Халк в «Атлетико Минейро».