Миллер из личных денег оплатил 40-миллионный трансфер «Зенита»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер помогает «Зениту» собственными деньгами. Об этом рассказал экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко.

«Я слышал, что Миллер некоторые трансферы «Зенита» осуществлял за свои деньги.

Например, трансфер Халка он закрывал из своих. Это мне рассказывали. Миллер – человек маниакально влюбленный в футбол, человек очень обеспеченный», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.