Семин оценил идею провести матч между сборными России и США

Юрий Семин рассказал о своем отношении к возможному проведению товарищеской встречи России и США.

Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, допустил, что россияне и американцы встретятся на нейтральной территории.

«Если есть возможность проведения матча между сборными США и России, то надо проводить.

В календаре сборной России есть окна, но будут ли доступны эти окна для сборной США? Большой вопрос.

Матч будет интересным и полезным. В эту игру не надо вмешивать политику. Матч будет интересным с точки зрения игры», – заявил Семин.