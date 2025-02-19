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  • Семин оценил идею провести матч между сборными России и США

Семин оценил идею провести матч между сборными России и США

Юрий Семин рассказал о своем отношении к возможному проведению товарищеской встречи России и США.

Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, допустил, что россияне и американцы встретятся на нейтральной территории.

«Если есть возможность проведения матча между сборными США и России, то надо проводить.

В календаре сборной России есть окна, но будут ли доступны эти окна для сборной США? Большой вопрос.

Матч будет интересным и полезным. В эту игру не надо вмешивать политику. Матч будет интересным с точки зрения игры», – заявил Семин.

  • Сборная России отстранена от международных турниров почти 3 года.
  • Сборная США пока не играет официальные матчи, готовясь к домашнему ЧМ-2026.
  • Вчера в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями двух стран. Стороны договорились о возобновлении сотрудничества в полном объеме.

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Источник: Metaratings

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Комментарии (1)
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алдан2014
1739968760
Хорошо бы сыграть. Шанс на путь к миру
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