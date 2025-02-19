Семин оценил идею провести матч между сборными России и США

Юрий Семин рассказал о своем отношении к возможному проведению товарищеской встречи России и США.
Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, допустил, что россияне и американцы встретятся на нейтральной территории.
«Если есть возможность проведения матча между сборными США и России, то надо проводить.
В календаре сборной России есть окна, но будут ли доступны эти окна для сборной США? Большой вопрос.
Матч будет интересным и полезным. В эту игру не надо вмешивать политику. Матч будет интересным с точки зрения игры», – заявил Семин.
- Сборная России отстранена от международных турниров почти 3 года.
- Сборная США пока не играет официальные матчи, готовясь к домашнему ЧМ-2026.
- Вчера в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями двух стран. Стороны договорились о возобновлении сотрудничества в полном объеме.