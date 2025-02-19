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  • Президент ФНЛ оценил вероятность снятия «Алании» с первенства Первой лиги

Президент ФНЛ оценил вероятность снятия «Алании» с первенства Первой лиги

Президент ФНЛ Наиль Измайлов прокомментировал возможность отказа «Алании» от продолжения выступлений в Первой лиге.

– Есть ли уверенность, что «Алания» доиграет сезон?

– Полной уверенности нет, но я всe-таки высоко оцениваю шансы на то, что у нас не будет снятия команды в течение сезона. Надеюсь, «Алания» этот чемпионат доиграет. Но вопрос ее участия в следующем сезоне пока остается открытым.

Мы будем пытаться ей помогать, но надо учитывать, что команда частная, финансируется одним человеком, у которого, согласно внешней информации из СМИ, есть определенные смещения приоритетов, поэтому посмотрим, что будет дальше.

– При вас ведь еще не было случаев, чтобы команда первой или второй лиги не доиграла сезон?

– Да, но этот наступивший год вообще несколько необычный. Насколько я понимаю, проблемы есть не только в первой лиге, но и в РПЛ, если судить по тому, что мы слышим о «Химках». Ситуация турбулентная, но мы будем стараться ее стабилизировать, чтобы чемпионат наш сохранил целостность.

  • «Алания» занимает 17-е место в Первой лиге с 18 очками после 21 матча.
  • Сезон в турнире возобновится 1 марта.

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Источник: «Известия»

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