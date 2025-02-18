Новые подробности переговоров «Зенита» и «Крузейро» по Перейре

Полузащитник «Крузейро» Матеус Перейра еще не дал согласие на переход в «Зенит».

Если это произойдет, то переговоры между клубами будут активизированы, чтобы успеть оформить сделку до закрытия зимнего трансферного окна в РПЛ (20 февраля).

«Зенит» готов заплатить за бразильца 18 миллионов евро. При этом «Крузейро» принадлежит только половина прав на него.