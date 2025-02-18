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  • Новые подробности переговоров «Зенита» и «Крузейро» по Перейре

Новые подробности переговоров «Зенита» и «Крузейро» по Перейре

Полузащитник «Крузейро» Матеус Перейра еще не дал согласие на переход в «Зенит».

Если это произойдет, то переговоры между клубами будут активизированы, чтобы успеть оформить сделку до закрытия зимнего трансферного окна в РПЛ (20 февраля).

«Зенит» готов заплатить за бразильца 18 миллионов евро. При этом «Крузейро» принадлежит только половина прав на него.

  • Рыночная стоимость Перейры – 10 миллионов евро.
  • Он в «Крузейро» с июля 2023 года: 81 матч, 12 голов, 17 ассистов.
  • Бразилец поиграл в течение карьеры в Португалии, Германии, Англии, Саудовской Аравии и ОАЭ.

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Источник: Globo

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18.02.2025 22:49
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Комментарии (4)
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fakeid
1739909158
а можно не надо? лучше объявите, что больше трансферов не будет.
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NewLife
1739909833
Половина Перейры нам пригодится для поддержания баланса педров в команде.
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FWSPM
1739919315
надо дожимать... поднимайте до 40.
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