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  • Лига чемпионов. «Милан» вылетел от «Фейеноорда», не удержав в меньшинстве домашнюю победу (1:1)

Лига чемпионов. «Милан» вылетел от «Фейеноорда», не удержав в меньшинстве домашнюю победу (1:1)

«Милан» не смог преодолеть стадию 1/16 финала Лиги чемпионов.

Итальянская команда по сумме двух матчей уступила «Фейеноорду» и вылетела из турнира.

В первой игре голландцы победили 1:0, а в ответном была зафиксирована ничья 1:1.

Сегодня на гол Сантьяго Хименеса на 1-й минуте гости ответили забитым мячом Хулиана Карранцы в середине второго тайма.

Миланцы упустили победу, играя вдесятером после удаления Тео Эрнандеса на 51-й минуте.

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/16 финала. Ответный матч

Милан (Италия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Хименес, 1; 1:1 – Карранца, 73.

Удаление: Эрнандес, 51 – нет.

Первый матч – 0:1.

Календарь Лиги чемпионов

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Источник: «Бомбардир»

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18.02.2025 22:41
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Комментарии (4)
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Тинез Розоп
1739907847
Дельфинарий во всей красе. Хименесу жёсткие проводы показали…
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fakeid
1739907947
идиоты кривожопые
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Mirak92
1739909885
Тео окуительную лепту внес
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PushkaStrashnaya
1739911014
Настолько все плохо в Милане, что приходится защитнику симулировать.
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