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«Оренбург» совершил первую покупку зимой

«Оренбург» подписал контракт с 23-летним нападающим Максимом Савельевым. Ранее он выступал за «Енисей».

Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 260 тысяч евро.

Савельев является воспитанником футбольных школ «Сокола», «Динамо» и «Рубина». Выступал также за «Чертаново». Вызывался в юношескую сборную России.

  • В этом сезоне форвард провел за «Енисей» 20 матчей, забил 4 гола.
  • Ранее «Оренбург» подписал этой зимой только одного новичка – защитник Алексей Татаев перешел в команду из «Алании» на правах свободного агента.

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Источник: официальный сайт «Оренбурга»

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