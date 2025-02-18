«Оренбург» совершил первую покупку зимой

«Оренбург» подписал контракт с 23-летним нападающим Максимом Савельевым. Ранее он выступал за «Енисей».
Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 260 тысяч евро.
Савельев является воспитанником футбольных школ «Сокола», «Динамо» и «Рубина». Выступал также за «Чертаново». Вызывался в юношескую сборную России.
- В этом сезоне форвард провел за «Енисей» 20 матчей, забил 4 гола.
- Ранее «Оренбург» подписал этой зимой только одного новичка – защитник Алексей Татаев перешел в команду из «Алании» на правах свободного агента.