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  • Самая горячая футболистка мира выложила кадры в нижнем белье

Самая горячая футболистка мира выложила кадры в нижнем белье

Алиша Леманн, футболистка «Ювентуса» и сборной Швейцарии, выложила новые фото в социальной сети.

Девушка показала себя в нижнем белье.

  • Леманн попала на 1-е место в рейтинг самых горячих спортсменок мира.
  • Спортсменка выступает в Италии с 2024 года.
  • Алиша встречается с полузащитником «Ювентуса» Дугласом Луисом, ради которого и сменила «Астон Виллу» на Турин.

Фото: соцсети Алиши Леманн

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Источник: «Бомбардир»

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17.02.2025 09:12
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Комментарии (11)
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алдан2014
1739774163
А чё в белье то? Опять школьник статейку не в тему двинул
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TIMOTHY
1739774450
Жилистая
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Spartak_forv@
1739777666
Это она жаловалась на то,что большое количество её подписчиков мало интересует, как она играет в футбол?!)
Ответить
Taps
1739779239
@шлюха @ раскрашенная
Ответить
odessakmv
1739780138
когда уже без? осталось местным журнашлистам немного
Ответить
Everest13
1739782225
Совсем не горячо))))
Ответить
VVM1964
1739782400
Не зажгла...
Ответить
Skull_Boy
1739783931
ШТАКЕТНИК
Ответить
Рога и копыта
1739787419
Да я бы такую даж в голодный год нестал бы
Ответить
bashnat013
1739790280
Биться об маслы да еще и с блондинкой такое себе удовольствие
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