Самая горячая футболистка мира выложила кадры в нижнем белье

Алиша Леманн, футболистка «Ювентуса» и сборной Швейцарии, выложила новые фото в социальной сети.
Девушка показала себя в нижнем белье.
- Леманн попала на 1-е место в рейтинг самых горячих спортсменок мира.
- Спортсменка выступает в Италии с 2024 года.
- Алиша встречается с полузащитником «Ювентуса» Дугласом Луисом, ради которого и сменила «Астон Виллу» на Турин.
Фото: соцсети Алиши Леманн
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