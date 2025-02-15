Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Эксперт по аргентинскому футболу охарактеризовал новичка «Спартака» Солари

Эксперт по аргентинскому футболу охарактеризовал новичка «Спартака» Солари

Комментатор чемпионата Аргентины на Okko Алексей Дурново поделился впечатлением от новичка «Спартака» Пабло Солари.

«Пабло Солари – одаренный игрок, он умеет многое. Сильный удар, дриблинг, хорошая скорость и футбольный интеллект – всe при нем. Но вот в чем проблема – «Спартак» берет этого игрока как вингера.

«Ривер» же, откуда Содари и взяли, играл по схеме без вингеров. На модель с крайними нападающими переходили лишь в экстренных случаях. То есть Пабло играть на этой позиции просто-напросто не привык. При тренере Гальядро была схема 3-5-2. Солари играл либо центрального нападающего, либо центрального полузащитника. И там, и там он неплохо справлялся. Но оценить его как вингера просто невозможно. Только если по играм за «Коло-Коло», но это было аж три года назад.

Марсело Гальярдо пробовал Солари и на фланге, но там игрок не прижился. Всe потому что он не латераль, проблемы с отработкой в обороне явно имеются. Ведь помогать защитнику это одно, а закрывать весь фланг в одиночку – совершенно другое. Для Солари так и не смогли найти идеальную позицию – в этом и кроется секрет его ухода из «Ривера».

«Спартак» при Деяне Станковиче играет по схеме 4-3-3. Позиция вингера имеется, но и претендентов на нее более чем. Посмотрим, найдет ли Солари счастье на другом континенте», – написал Дурново.

  • В составе «Ривер Плейта» Солари забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 110 матчах.
  • Сообщалось, что его трансфер обошелся «Спартаку» в 10+2 миллионов евро.
  • Контракт с новичком подписан до 2029 года. Аргентинец взял 7-й игровой номер.

Новости по теме
Новички «Спартака» посетили матч ХК «Спартак», где команда перевернула игру с 0:4 на 7:4 16
Андреев: «Спартаковцы Барко и Солари будут разрывать РПЛ» 18
Генич оценил трансферы Гарсии и Солари в «Спартак» 1
Источник: телеграм-канал Василия Уткина

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

15.02.2025 13:59
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivany4
1739620703
Этой информации 3 дня отроду.)) Может лучше про реактор, про родимый лунный трактор...
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1739621974
Намекнул что нелеквид ) неплохо смотрелся, середняк вобщем
Ответить
FROLL007
1739626157
Этому неликвиду максимальна цена трёшка и то в базарный день. А так и того дешевле.
Ответить
FWSPM
1739629749
Уверен что заиграет
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 