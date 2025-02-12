«Спартак» передал деньги за Солари наличными через дипкурьеров

«Спартаку» пришлось пойти на ухищрения, чтобы доставить деньги «Ривер Плейту» за форварда Пабло Солари.

Как сообщил в телеграме писатель и болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид, москвичи отправили деньги в Буэнос-Айрес наличными через дипломатических курьеров.