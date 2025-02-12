«Спартак» передал деньги за Солари наличными через дипкурьеров

«Спартаку» пришлось пойти на ухищрения, чтобы доставить деньги «Ривер Плейту» за форварда Пабло Солари.
Как сообщил в телеграме писатель и болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид, москвичи отправили деньги в Буэнос-Айрес наличными через дипломатических курьеров.
- В составе «Ривер Плейта» Солари забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 110 матчах.
- Сообщалось, что его трансфер обойдется «Спартаку» в 10+2 миллионов евро.
- Контракт с новичком подписан до 2029 года. Аргентинец взял 7-й игровой номер.