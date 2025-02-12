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  • «Спартак» передал деньги за Солари наличными через дипкурьеров

«Спартак» передал деньги за Солари наличными через дипкурьеров

«Спартаку» пришлось пойти на ухищрения, чтобы доставить деньги «Ривер Плейту» за форварда Пабло Солари.

Как сообщил в телеграме писатель и болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид, москвичи отправили деньги в Буэнос-Айрес наличными через дипломатических курьеров.

  • В составе «Ривер Плейта» Солари забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 110 матчах.
  • Сообщалось, что его трансфер обойдется «Спартаку» в 10+2 миллионов евро.
  • Контракт с новичком подписан до 2029 года. Аргентинец взял 7-й игровой номер.

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Источник: телеграм-канал Андрея Меркина

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Комментарии (14)
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ivany4
1739370752
Интересно, откуда у блогера такие данные?! Во истину говорят, за лайк и Родину продадут!
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subbotaspartak
1739371139
Конечно Вася..... Вася.... Вася Инвалид...
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Мордаванин
1739371419
лавров связался свасей инвалидом))
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Литейный 4 (returned)
1739372178
Наверное уголовник Свинси Промяс поспособствовал. Он в делах контрабанды осведомлён. Гыгыгы
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NewLife
1739372525
Как говорил в одном фильме герой Шварценеггера: "какие ваши доказательства?"
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...короче
1739375526
...дипкурьер по фамилии Наличман успешно выполнил задание)...
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