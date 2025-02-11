Реакция Мостового на трансфер Солари в «Спартак»

Александр Мостовой прокомментировал переход вингера Пабло Солари из «Ривер Плейта» в «Спартак».
«Спартак» из года в год активно работает на трансферном рынке. Другое дело, что люди часто приходят в клуб и скоро уходят.
Недавно вновь сменилось руководство, и оно активно формирует команду. Единственное, очень странно, что такие деньги тратятся во времена, когда мы нигде в Европе не играем.
А возвращаясь к Солари, если футболист хороший, то команда будет лишь в плюсе. Ясно, что это добавит еще больше конкуренции в атаке, где и так достаточно немало качественных футболистов.
Тот же Зиньковский не играет сколько, а он парень хороший, который мог бы любой команде помочь», – сказал Мостовой.
- В составе «Ривер Плейта» Солари забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 110 матчах.
- Сообщалось, что его трансфер обойдется «Спартаку» в 10+2 миллионов евро.
- Контракт с новичком подписан до 2029 года. Аргентинец взял 7-й игровой номер.