Реакция Мостового на трансфер Солари в «Спартак»

Александр Мостовой прокомментировал переход вингера Пабло Солари из «Ривер Плейта» в «Спартак».

«Спартак» из года в год активно работает на трансферном рынке. Другое дело, что люди часто приходят в клуб и скоро уходят.

Недавно вновь сменилось руководство, и оно активно формирует команду. Единственное, очень странно, что такие деньги тратятся во времена, когда мы нигде в Европе не играем.

А возвращаясь к Солари, если футболист хороший, то команда будет лишь в плюсе. Ясно, что это добавит еще больше конкуренции в атаке, где и так достаточно немало качественных футболистов.

Тот же Зиньковский не играет сколько, а он парень хороший, который мог бы любой команде помочь», – сказал Мостовой.