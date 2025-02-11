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Реакция Мостового на трансфер Солари в «Спартак»

Александр Мостовой прокомментировал переход вингера Пабло Солари из «Ривер Плейта» в «Спартак».

«Спартак» из года в год активно работает на трансферном рынке. Другое дело, что люди часто приходят в клуб и скоро уходят.

Недавно вновь сменилось руководство, и оно активно формирует команду. Единственное, очень странно, что такие деньги тратятся во времена, когда мы нигде в Европе не играем.

А возвращаясь к Солари, если футболист хороший, то команда будет лишь в плюсе. Ясно, что это добавит еще больше конкуренции в атаке, где и так достаточно немало качественных футболистов.

Тот же Зиньковский не играет сколько, а он парень хороший, который мог бы любой команде помочь», – сказал Мостовой.

  • В составе «Ривер Плейта» Солари забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 110 матчах.
  • Сообщалось, что его трансфер обойдется «Спартаку» в 10+2 миллионов евро.
  • Контракт с новичком подписан до 2029 года. Аргентинец взял 7-й игровой номер.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (4)
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ivany4
1739282782
Интересно, этот шут рассуждал и реагировал на Солари, или на то - у какой бабушки пирожки вкуснее?)) А если, - "тот же Зиньковский не играет сколько, а он парень хороший, который мог бы любой команде помочь", то пусть выигрывает конкуренцию за место в составе и играет. Или идет в другой клуб и показывает насколько он хорош, а не сидит на лавке.
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Иннокентий-Смоктуновский-
1739283918
Мне кажется, Салари по отношению цена\качество будет неплохим приобретением, а вот 20ка за Гарсию — не знаю, как бы не улетели эти деньги в трубу, не пойму, за что он столько стоит.
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Krics
1739285355
Сашок,не видишь сколько Позор РФПЛ тратит народных денег,баклан ты ,ихмо.
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zigbert
1739286883
Если игрок выше по уровню,он и выиграет конкуренцию.
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