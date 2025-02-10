Абаскаль оценил самый дорогой трансфер в истории «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о переходе нападающего Ливая Гарсии в московский клуб.

Форварда купили у АЕКа.

По данным Transfermarkt, за него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 млн евро, по версии «СЭ» – 20+4 млн евро).

Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Мы хотели приобрести Гарсию в прошлом сезоне, но АЕК просил около 25 миллионов, и «Спартак» посчитал его слишком дорогим.

Мы следили за ним, я включил его имя в наш список, потому что очень хорошо знаю этого игрока еще с тех пор, когда я тренировал греческий «Волос».

Также, когда я был в «Спартаке», обсуждалась кандидатура и Ивана Илича», – заявил Абаскаль.