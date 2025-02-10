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  • Абаскаль оценил самый дорогой трансфер в истории «Спартака»

Абаскаль оценил самый дорогой трансфер в истории «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о переходе нападающего Ливая Гарсии в московский клуб.

  • Форварда купили у АЕКа.
  • По данным Transfermarkt, за него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 млн евро, по версии «СЭ» – 20+4 млн евро).
  • Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Мы хотели приобрести Гарсию в прошлом сезоне, но АЕК просил около 25 миллионов, и «Спартак» посчитал его слишком дорогим.

Мы следили за ним, я включил его имя в наш список, потому что очень хорошо знаю этого игрока еще с тех пор, когда я тренировал греческий «Волос».

Также, когда я был в «Спартаке», обсуждалась кандидатура и Ивана Илича», – заявил Абаскаль.

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Источник: «Матч ТВ»

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10.02.2025 22:10
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Комментарии (3)
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1739216165
Ничё без Абаскаля в "СПартаке" не делается,до сих пор!
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ivany4
1739217179
Был такой "вброс". Но тогда рулили не те. Видимо нашли черновики "багажа" Абаскаля, если решились на такую покупку.))
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БАЗАРА НЕТ
1739245133
Гарсия еще не играл а уже топ )
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