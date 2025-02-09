Агент Бонгонда ответил, не боится ли Тео конкуренции с Солари

Агент Зухаир Эссикал, представляющий интересы вингера «Спартака» Тео Бонгонда, отреагировал на возможный переход в клуб Пабло Солари.

– Не боится ли Бонгонда конкуренции с Солари?

– Конкуренция – это нормально, тем более в таком большом клубе, как «Спартак». Тео не беспокоится об этом, он знает, на что способен. Его единственная цель сейчас – вернуть «Спартаку» титул чемпиона.