Названа сумма за трансфер Алеррандро в ЦСКА

Нападающий Алеррандро прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с ЦСКА. Соглашение бразильца с красно-синими будет рассчитано на четыре года.

Московский клуб выплатит «Ред Булл Брагантино» отступные за Алеррандро в размере 5 миллионов евро.