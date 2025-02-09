Названа сумма за трансфер Алеррандро в ЦСКА

Нападающий Алеррандро прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с ЦСКА. Соглашение бразильца с красно-синими будет рассчитано на четыре года.
Московский клуб выплатит «Ред Булл Брагантино» отступные за Алеррандро в размере 5 миллионов евро.
- 25-летний Алеррандро провел в прошлом сезоне на правах аренды 52 матча за «Виторию» (Сальвадор), забил 21 гол, отдал 7 передач.
- С 15 голами в 34 матчах он разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Бразилии-2024 с нападающим «Коринтианса» Юри Алберто, ранее игравшим за «Зенит».