ЦСКА заканчивает сделки по двум игрокам

Представители ЦСКА находятся в Сан-Паулу, где работают над завершением сделки по переходу нападающего Алеррандо из «Ред Булл Брагантино».
После этого они отправятся в Рио-де-Жанейро, чтобы осуществить трансфер полузащитника Лоррана из «Фламенго».
- 25-летний Алеррандро провел в прошлом сезоне на правах аренды 52 матча за «Виторию» (Сальвадор), забил 21 гол, отдал 7 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
- Контракт форварда с клубом рассчитан до конца 2028 года.
- 18-летний Лорран провел за «Фламенго» в прошлом году 27 матчей, забил 1 гол. В 2025-м на его счету 4 встречи.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 12 миллионов евро.
- Его контракт с «Фламенго» рассчитан до конца 2029 года.