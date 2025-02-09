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ЦСКА заканчивает сделки по двум игрокам

Представители ЦСКА находятся в Сан-Паулу, где работают над завершением сделки по переходу нападающего Алеррандо из «Ред Булл Брагантино».

После этого они отправятся в Рио-де-Жанейро, чтобы осуществить трансфер полузащитника Лоррана из «Фламенго».

  • 25-летний Алеррандро провел в прошлом сезоне на правах аренды 52 матча за «Виторию» (Сальвадор), забил 21 гол, отдал 7 передач.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
  • Контракт форварда с клубом рассчитан до конца 2028 года.
  • 18-летний Лорран провел за «Фламенго» в прошлом году 27 матчей, забил 1 гол. В 2025-м на его счету 4 встречи.
  • Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 12 миллионов евро.
  • Его контракт с «Фламенго» рассчитан до конца 2029 года.

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Источник: страница Вене Казагранде в соцсети X

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09.02.2025 21:39
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Комментарии (7)
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RUSARM
1739126683
Пока не будет фото с кучерявым,не верю ни чему!!!
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Yegres
1739127060
Откуда деньги взяли?)
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swot1205
1739127655
Молодцы
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Борис34684
1739152973
Да не может быть, пойду рюмашечку накачу,пока не передумали.
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