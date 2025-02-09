ЦСКА заканчивает сделки по двум игрокам

Представители ЦСКА находятся в Сан-Паулу, где работают над завершением сделки по переходу нападающего Алеррандо из «Ред Булл Брагантино».

После этого они отправятся в Рио-де-Жанейро, чтобы осуществить трансфер полузащитника Лоррана из «Фламенго».