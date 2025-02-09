Алжирский клуб прокомментировал трансфер Игнатьева

В алжирской «Кабилии» рассказали о переходе в команду российского нападающего Ивана Игнатьева.
«Иван прибыл в Алжир в четверг и был официально представлен вчера на сайте клуба. Затем он присоединился к своим товарищам по команде на первой тренировке, где ему был оказан теплый прием.
Он также выразил свой энтузиазм по поводу условий работы, подчеркнув качество инфраструктуры «Кабилии», которая способствует прогрессу, и был глубоко тронут сообщениями о поддержке со стороны болельщиков, которые до сих пор не перестают его подбадривать», – сообщили в пресс-службе алжирского клуба.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера Игнатьева в «Кабилию» из «Урарту» составила 300 тысяч евро.
- 26-летний нападающий провел в армянском клубе 19 матчей в этом сезоне, забил 13 голов, отдал 5 передач.