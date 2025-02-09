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Алжирский клуб прокомментировал трансфер Игнатьева

В алжирской «Кабилии» рассказали о переходе в команду российского нападающего Ивана Игнатьева.

«Иван прибыл в Алжир в четверг и был официально представлен вчера на сайте клуба. Затем он присоединился к своим товарищам по команде на первой тренировке, где ему был оказан теплый прием.

Он также выразил свой энтузиазм по поводу условий работы, подчеркнув качество инфраструктуры «Кабилии», которая способствует прогрессу, и был глубоко тронут сообщениями о поддержке со стороны болельщиков, которые до сих пор не перестают его подбадривать», – сообщили в пресс-службе алжирского клуба.

  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера Игнатьева в «Кабилию» из «Урарту» составила 300 тысяч евро.
  • 26-летний нападающий провел в армянском клубе 19 матчей в этом сезоне, забил 13 голов, отдал 5 передач.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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09.02.2025 18:30
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Комментарии (2)
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FWSPM
1739126248
малчик к успеху пришел
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Max-Min-vkontakte
1739126587
турне по Африке. По алфавиту: А - Алжир Б- Ботсвана ........ Т - Танзания Ц - ЦАР Ч - Чад Э - Эфиопия Ю - ЮАР
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