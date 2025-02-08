Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Гарсия: «Спартак» – это отличная возможность пополнить коллекцию трофеев»

Гарсия: «Спартак» – это отличная возможность пополнить коллекцию трофеев»

Новичок «Спартака» Ливай Гарсия в интервью клубному ютуб-каналу выразил надежду на трофеи.

– Очень рад оказаться в «Спартаке». Трансфер произошeл не сразу, но в итоге всe сложилось. Мне не терпится приступить к работе.

О России знаю довольно много. Я выступаю в Европе уже несколько лет, а пару лет назад играл против «Зенита». Россия всегда была где-то рядом. Многое слышал об этой стране, но хочу узнать ещe больше.

– Что уже узнал о «Спартаке»?

– Знаю, что у клуба очень богатая история. Понимаю, что сейчас есть отличная возможность пополнить коллекцию трофеев. Я здесь именно для этого. [Массимо] Каррера – первый человек, который рассказал мне о «Спартаке». Вместе с ним команда добилась большого успеха.

  • Московский клуб купил форварда у АЕКа.
  • За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 миллионов евро, включая бонусы).
  • Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 миллионов за Гуса Тиля.

Новости по теме
Кечинов оценил возможность перехода «Спартака» на схему 4-4-2 после трансфера Гарсии 1
Новичок «Спартака» Гарсия вспомнил об опыте игры под руководством ван Бастена 3
Новичок «Спартака» Гарсия назвал два своих лучших качества на поле 4
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

08.02.2025 23:50
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1739051426
это когда это ты играл пару лет назад против зенита, если последние 5 лет сидел в аеке? это, конечно, наш клиент, мы аеку дофига наколотили, но последний раз пересекались в 2010. и против сборной тринидада зенит товарки не проводил! и вообще последние пару лет, точнее 3, зенит уже нигде не играет. так что издит ваш зулус! наверное, палёной косорыловки перебрал, которой его угостили в тарасятнике! гы-гы!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1739083745
Вот и этого уже сводили в храм секты. Зомбировали там и сразу мантры захрюкал про победы. Гыгыгы
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 