Гарсия: «Спартак» – это отличная возможность пополнить коллекцию трофеев»

Новичок «Спартака» Ливай Гарсия в интервью клубному ютуб-каналу выразил надежду на трофеи.

– Очень рад оказаться в «Спартаке». Трансфер произошeл не сразу, но в итоге всe сложилось. Мне не терпится приступить к работе.

О России знаю довольно много. Я выступаю в Европе уже несколько лет, а пару лет назад играл против «Зенита». Россия всегда была где-то рядом. Многое слышал об этой стране, но хочу узнать ещe больше.

– Что уже узнал о «Спартаке»?

– Знаю, что у клуба очень богатая история. Понимаю, что сейчас есть отличная возможность пополнить коллекцию трофеев. Я здесь именно для этого. [Массимо] Каррера – первый человек, который рассказал мне о «Спартаке». Вместе с ним команда добилась большого успеха.