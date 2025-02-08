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  • Агент ответил, оправданы ли 20 миллионов за новичка «Спартака» Гарсию

Агент ответил, оправданы ли 20 миллионов за новичка «Спартака» Гарсию

Паулу Барбоза, футбольный агент, прокомментировал трансфер в «Спартака» форварда Ливая Гарсии.

  • Московский клуб купил форварда у АЕКа.
  • За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 миллионов евро, включая бонусы).
  • Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 миллионов за Гуса Тиля.

«Думаю, 20 миллионов евро – это нормальная, приближенная к рынку цена за Гарсию. Особенно в зимнее трансферное окно. Хороший, универсальный атакующий игрок с неплохими характеристиками и опытом игры в еврокубках. Тем более, что это зимний трансфер, в это время все игроки стоят дороже.

Трудно сказать, сможет ли Гарсия оправдать эту цену, все зависит от того, как игрок адаптируется. Но, думаю, после ошибки с Жозе менеджмент «Спартака» все тщательно рассчитал», – сказал Барбоза.

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Источник: «РБ Спорт»

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08.02.2025 23:31
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Комментарии (2)
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fakeid
1739051004
этому агенту нет никакой веры, он всю жизнь торгует неликвидом, типа зизиналдо (да, я тоже впервые слышу про такого). не было ни одного нормального игрока, кроме смертина. ухитрился впарить локо за 2 ляма игрока по имени Марьян Гад) и почти все уходят по арендам, продавать редко получается хоть за копейку. и сейчас в его активе как раз этот 42-летний гад, который ещё почему-то играет, и 2 игрока, из которых одному 41 год, а второму 30, с ценником 2 ляма. остальные подопечные уже завершили карьеры. вы когда-нибудь видели более бестолкового агента? за больше чем 30 лет деятельности ни одного нормального футболиста не нашёл, зато других тут учит и рассказывает байки, какой хороший зулус перешёл в спартаг.
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rdzhegenow
1739051288
Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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