Агент ответил, оправданы ли 20 миллионов за новичка «Спартака» Гарсию

Паулу Барбоза, футбольный агент, прокомментировал трансфер в «Спартака» форварда Ливая Гарсии.

Московский клуб купил форварда у АЕКа.

За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 миллионов евро, включая бонусы).

Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 миллионов за Гуса Тиля.

«Думаю, 20 миллионов евро – это нормальная, приближенная к рынку цена за Гарсию. Особенно в зимнее трансферное окно. Хороший, универсальный атакующий игрок с неплохими характеристиками и опытом игры в еврокубках. Тем более, что это зимний трансфер, в это время все игроки стоят дороже.

Трудно сказать, сможет ли Гарсия оправдать эту цену, все зависит от того, как игрок адаптируется. Но, думаю, после ошибки с Жозе менеджмент «Спартака» все тщательно рассчитал», – сказал Барбоза.