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  • Новичок «Спартака» Гарсия не смог назвать игроков команды: «Застали врасплох»

Новичок «Спартака» Гарсия не смог назвать игроков команды: «Застали врасплох»

Ливай Гарсия, новичок «Спартака», высказался о переходе.

  • Московский клуб купил форварда у АЕКа.
  • За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 миллионов евро, включая бонусы).
  • Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 миллионов за Гуса Тиля.

– Чувствую себя взволнованным. Счастлив здесь находиться. Знаю многое про РПЛ. Многое изменилось после введения санкций, но я с нетерпением жду дебюта за новый клуб.

– Можете назвать трех футболистов «Спартака»?

– Я знаю игроков, но вы застали меня врасплох. Знаю Шамара, но он уже покинул команду. Сегодня я встретил Олега Рябчука.

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Источник: «Матч ТВ»

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08.02.2025 20:10
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Комментарии (6)
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fakeid
1739037634
у них всех одна фамилия, когда их состав объявляет диктор, совместно с виражом, на газпром-арене. кто-то, да поймёт, про что я)
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Литейный 4 (returned)
1739038549
Да он и про спартак узнал только тогда, когда его агенты покупали ему билет до Москвы. Гыгыгы
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rash1959
1739039784
какой же тупой этот "Источник: «Матч ТВ»"
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БАЗАРА НЕТ
1739041386
Каждый месяц меняется тренер и футболисты, запомнишь тут)
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