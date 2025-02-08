Новичок «Спартака» Гарсия не смог назвать игроков команды: «Застали врасплох»

Ливай Гарсия, новичок «Спартака», высказался о переходе.

Московский клуб купил форварда у АЕКа.

За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 миллионов евро, включая бонусы).

Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 миллионов за Гуса Тиля.

– Чувствую себя взволнованным. Счастлив здесь находиться. Знаю многое про РПЛ. Многое изменилось после введения санкций, но я с нетерпением жду дебюта за новый клуб.

– Можете назвать трех футболистов «Спартака»?

– Я знаю игроков, но вы застали меня врасплох. Знаю Шамара, но он уже покинул команду. Сегодня я встретил Олега Рябчука.