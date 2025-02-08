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  • Экс-директор «Спартака» назвал покупку Гарсии за 20 миллионов нелогичной

Экс-директор «Спартака» назвал покупку Гарсии за 20 миллионов нелогичной

Юрий Заварзин, бывший генеральный директор «Спартака», оценил покупку Ливая Гарсии.

  • Московский клуб купил форварда у АЕКа.
  • За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 миллионов евро, включая бонусы).
  • Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 миллионов за Гуса Тиля.

«У «Спартака» в этом сезоне все делается алогично. Они очень неплохо закончили первый круг – хорошее место, хорошая игра, состав наигранный. И вдруг по окончании первого круга восемь‑девять человек выставляют на трансфер… Как это можно объяснить, когда при этом составе вы идете в лидирующей группе?

Первое – все это только помощь в заработке агентам. Второе – пришел новый спортивный директор, ему надо показать товар лицом. Половину команды разогнали, половину набирают. Что теперь получится – одному богу известно. Потому какая тут логика вообще?

Раз главный тренер считает, что ему нужны новые игроки за большие деньги… Он же не зарабатывает, а только тратит. По моему мнению, логики в таких трансферах вообще нет. Нет нормального объяснения. Нормально же закончили первую часть сезона. Доигрывай так чемпионат, а уже в перерыве перед следующим чемпионатом усиливайся, приобретай, продавай. Что происходит же сейчас? Нет объяснения», – сказал Заварзин.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (7)
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Литейный 4 (returned)
1739027377
Да и спиртяк это откровенная алогичность. Гыгыгы
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BoevStas1
1739028523
Да в Спартаке и надо разгонять паспортистов наших))
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oyabun
1739030216
В том то и дело г-н Заварзин, что Спартак хочет сезон не "доигрывать", а выигрывать. Поэтому и соответствующие сделки. Странно что вам непонятны столь очевидные вещи.
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timon2401
1739031242
очередное "заказное" интервью бывших обиженок...разогнали тех кого надо было разгонять и было бы не дурно ещё человек 5 как минимум попросить чтобы разгрузить зарплатную ведомость..и вообще складывается впечатление что кому то очень нужны эти инфовысеры по отношению именно к Спартаку((( обсуждали бы Зенит, там похлеще покупки, но либо очкуют что то говорить либо не платят за это
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Цугундeр
1739031505
)) Всё очень логично. Почувствовали запах раненного льва.) В чутье не откажешь владельцам тушинских джунглей.)
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шахта Заполярная
1739031967
Как же хорошо, что такие Заварзины уже не работают в Спартаке. Они теперь обижены, что их турнули и будут лить грязь и петь с чужого голоса. А от этого высказывания за версту газом прет
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