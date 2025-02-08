Экс-директор «Спартака» назвал покупку Гарсии за 20 миллионов нелогичной

Юрий Заварзин, бывший генеральный директор «Спартака», оценил покупку Ливая Гарсии.

Московский клуб купил форварда у АЕКа.

За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 миллионов евро, включая бонусы).

Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 миллионов за Гуса Тиля.

«У «Спартака» в этом сезоне все делается алогично. Они очень неплохо закончили первый круг – хорошее место, хорошая игра, состав наигранный. И вдруг по окончании первого круга восемь‑девять человек выставляют на трансфер… Как это можно объяснить, когда при этом составе вы идете в лидирующей группе?

Первое – все это только помощь в заработке агентам. Второе – пришел новый спортивный директор, ему надо показать товар лицом. Половину команды разогнали, половину набирают. Что теперь получится – одному богу известно. Потому какая тут логика вообще?

Раз главный тренер считает, что ему нужны новые игроки за большие деньги… Он же не зарабатывает, а только тратит. По моему мнению, логики в таких трансферах вообще нет. Нет нормального объяснения. Нормально же закончили первую часть сезона. Доигрывай так чемпионат, а уже в перерыве перед следующим чемпионатом усиливайся, приобретай, продавай. Что происходит же сейчас? Нет объяснения», – сказал Заварзин.