Раков из «Локомотива» сделал выбор между Роналду и Месси

Форвард «Локомотива» Вадим Раков рассказал, кому он симпатизирует в зарубежном футболе.

«Я с самого детства болею за «Реал». Из-за Роналду? Да, в тот момент Криштиану очень здорово играл.

Самым любимым был Неймар, но Роналду тоже очень нравится скоростью и завершением.

Месси? Не, я не его любитель. Не знаю, почему так сложилось.

Почему я люблю Неймара? Мне очень сильно нравится, как он обращается с мячом. На сборах, когда мне совсем скучно, включаю его нарезки и смотрю.

Когда он в лучшие годы слева принимал мяч, делал серию финтов, убегал на скорости и завершал – это было нечто.

Я хотел бы перенять что-то от него. А что не хотел бы перенять – не знаю, не общался с ним, не знаю о его недостатках», – заявил Раков.