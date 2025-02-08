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Раков из «Локомотива» сделал выбор между Роналду и Месси

Форвард «Локомотива» Вадим Раков рассказал, кому он симпатизирует в зарубежном футболе.

«Я с самого детства болею за «Реал». Из-за Роналду? Да, в тот момент Криштиану очень здорово играл.

Самым любимым был Неймар, но Роналду тоже очень нравится скоростью и завершением.

Месси? Не, я не его любитель. Не знаю, почему так сложилось.

Почему я люблю Неймара? Мне очень сильно нравится, как он обращается с мячом. На сборах, когда мне совсем скучно, включаю его нарезки и смотрю.

Когда он в лучшие годы слева принимал мяч, делал серию финтов, убегал на скорости и завершал – это было нечто.

Я хотел бы перенять что-то от него. А что не хотел бы перенять – не знаю, не общался с ним, не знаю о его недостатках», – заявил Раков.

  • Воспитанник «Локо» в этом сезоне провел 16 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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Источник: «Советский спорт»

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Комментарии (3)
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BlackMurder34
1739018767
Форвард из локомотива) ну стата в норме) он в курсе , что этим трем игрокам плевать раз, два каждый игрок по своему уникален, Роналдиньо не?
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Интерес
1739018908
Не хвали себя взахлёб ,и не смотри часто в зеркало.Не переходи в Верблюд-Лигу..
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Цугундeр
1739021266
Обоим как-то раком до Вадика Ракова...
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