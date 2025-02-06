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  • Эксперт по аргентинскому футболу охарактеризовала будущего новичка «Спартака» Солари

Эксперт по аргентинскому футболу охарактеризовала будущего новичка «Спартака» Солари

Ведущая Okko, эксперт по аргентинскому футболу Мария Мыльникова охарактеризовала будущего новичка «Спартака» Пабло Солари.

«Сколько платит «Спартак»?

12 миллионов евро + бонусы.

Кто получит спартаковские деньги?

60% получит «Ривер Плейт», 30% отправятся в «Коло-Коло» (там Пабло играл с 20-го по 22-й, у них тоже часть прав), а 10% отъедут в «Тальерес» (клуб, который воспитал игрока, по аргентинским правилам тоже получает свою долю от каждого трансфера).

Что получит «Спартак»?

23-летнего вингера, официально тяготеющего к правому флангу. Хотя на самом деле играть он может и слева, и в центре (если схема с двумя нападающими). Да в целом, в любой дырке, которую необходимо залатать. По крайней мере, именно такой была его роль в «Ривере». Сложно сказать, дело в универсальности, в расплывчатом амплуа Солари или в том, что никому пока не удалось раскрыть его потенциал до конца...

Но можно сказать точно: «Спартак» получит быстрого, работоспособного, достаточно креативного атакующего полузащитника с отличным дриблингом.

За что любят Солари?

Его можно обвинять в нестабильности (как почти любого аргентинца), но он ни разу не подводил в ответственных матчах. И когда «Ривер» переживал сложный период в конце прошлого сезона (затянувшуюся серию без побед и вылет из Кубка Либертадорес), только Солари нашел мужество попросить прощения у болельщиков за невзрачную игру», – написала Мыльникова.

  • Пабло ранее не играл в Европе.
  • В составе «Ривер Плейта» он забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 109 матчах.
  • Солари уже в России.

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Источник: телеграм-канал Марии Мыльниковой

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06.02.2025 23:59
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Комментарии (17)
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Иннокентий-Смоктуновский-
1738876913
10% отъедут в «Тальерес» (клуб, который воспитал игрока, по аргентинским правилам тоже получает свою долю от каждого трансфера). Мне кажется, эту практику можно было бы перенять для нашего детского футбола, это могло бы пойти на пользу, так как для детских команд и тренеров это было бы дополнительным стимулом, потому как многие тренеры молодых пацанов учат, развивают, ведут их, но потом ничего особо с этого не имеют и из-за этого не особо заинтересованы в них: тренировка прошла, зарплату получил, ну и ладно. 
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FROLL007
1738899220
В спиртаке ему часто придётся просить прощения за проигрыши.
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subbotaspartak
1738905018
Воспитавший клуб получает не с зарплаты футболиста, а с продаж.
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Прокс
1738915999
Уже по приезду вся задница в Мыльниковой,только со Шмарой попрощались,очередной приехал извиняться за неудачи Пятачков,ну если что на Ильича можно спихнуть!!!
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alefreddy
1738923331
будем надеяться проявит свои лучшие качества
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slavа0508
1738929469
Неплохая практика 10 % клубу воспитавшему игрока . неплохо бы у нас это применить .
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slavа0508
1738929551
Покупки есть ...распакуем посмотрим что за товар ...срок по возврату 2 недели ???
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