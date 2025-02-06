Эксперт по аргентинскому футболу охарактеризовала будущего новичка «Спартака» Солари

Ведущая Okko, эксперт по аргентинскому футболу Мария Мыльникова охарактеризовала будущего новичка «Спартака» Пабло Солари.

«Сколько платит «Спартак»?

12 миллионов евро + бонусы.

Кто получит спартаковские деньги?

60% получит «Ривер Плейт», 30% отправятся в «Коло-Коло» (там Пабло играл с 20-го по 22-й, у них тоже часть прав), а 10% отъедут в «Тальерес» (клуб, который воспитал игрока, по аргентинским правилам тоже получает свою долю от каждого трансфера).

Что получит «Спартак»?

23-летнего вингера, официально тяготеющего к правому флангу. Хотя на самом деле играть он может и слева, и в центре (если схема с двумя нападающими). Да в целом, в любой дырке, которую необходимо залатать. По крайней мере, именно такой была его роль в «Ривере». Сложно сказать, дело в универсальности, в расплывчатом амплуа Солари или в том, что никому пока не удалось раскрыть его потенциал до конца...

Но можно сказать точно: «Спартак» получит быстрого, работоспособного, достаточно креативного атакующего полузащитника с отличным дриблингом.

За что любят Солари?

Его можно обвинять в нестабильности (как почти любого аргентинца), но он ни разу не подводил в ответственных матчах. И когда «Ривер» переживал сложный период в конце прошлого сезона (затянувшуюся серию без побед и вылет из Кубка Либертадорес), только Солари нашел мужество попросить прощения у болельщиков за невзрачную игру», – написала Мыльникова.