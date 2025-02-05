Дркушич рассказал, какому европейскому клубу отказал ради «Зенита»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич мог в прошлом году подписать контракт с 7-кратным победителем Кубка УЕФА / Лиги Европы.
«После чемпионата Европы у меня было много вариантов, в том числе и «Севилья». Но в конце концов я решил, что «Зенит» для меня – лучшее продолжение карьеры.
Когда я только приехал в Россию, мне все говорили, что «Зенит» – это уровень «Реала» и «Баварии».
Я здесь несколько дней, но уже почувствовал этот высокий уровень», – сказал Дркушич.
- Петербургский клуб 13 августа выкупил игрока у «Сочи» за 4 миллиона евро.
- Через 3 дня «Зенит» отправил его в аренду в «Црвену Звезду».
- 3 февраля Дркушич досрочно вернулся в российскую команду.