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  • Дркушич рассказал, какому европейскому клубу отказал ради «Зенита»

Дркушич рассказал, какому европейскому клубу отказал ради «Зенита»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич мог в прошлом году подписать контракт с 7-кратным победителем Кубка УЕФА / Лиги Европы.

«После чемпионата Европы у меня было много вариантов, в том числе и «Севилья». Но в конце концов я решил, что «Зенит» для меня – лучшее продолжение карьеры.

Когда я только приехал в Россию, мне все говорили, что «Зенит» – это уровень «Реала» и «Баварии».

Я здесь несколько дней, но уже почувствовал этот высокий уровень», – сказал Дркушич.

  • Петербургский клуб 13 августа выкупил игрока у «Сочи» за 4 миллиона евро.
  • Через 3 дня «Зенит» отправил его в аренду в «Црвену Звезду».
  • 3 февраля Дркушич досрочно вернулся в российскую команду.

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Источник: «Чемпионат»

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05.02.2025 15:15
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Комментарии (6)
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Цугундeр
1738758572
)) От Севильи до Гранады... "Лучше клуба нам не надо , чем Зенит из Ленинграда!")
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...короче
1738761250
...это ж надо, Севилью на Зенит променять( Одно слово - Ваня ты и есть...
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Дубина
1738764788
Когда я только приехал в Россию, мне все говорили, что «Зенит» – это уровень «Реала» и «Баварии». Ору на всю хату! Клоун! Позор аля-бзяниту.ХАХАХАХА
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1738765900
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