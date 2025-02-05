Дркушич рассказал, какому европейскому клубу отказал ради «Зенита»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич мог в прошлом году подписать контракт с 7-кратным победителем Кубка УЕФА / Лиги Европы.

«После чемпионата Европы у меня было много вариантов, в том числе и «Севилья». Но в конце концов я решил, что «Зенит» для меня – лучшее продолжение карьеры.

Когда я только приехал в Россию, мне все говорили, что «Зенит» – это уровень «Реала» и «Баварии».

Я здесь несколько дней, но уже почувствовал этот высокий уровень», – сказал Дркушич.