В РФС перечислили страны УЕФА, выступающие за снятие бана с России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов раскрыл позицию УЕФА по возможному возвращению России.

– Была еще информация, что с лета английские клубы получили право действовать на трансферном рынке без одобрения федерации. Это шаг вперед для нашего возвращения?

– Конечно. Это же значит, что коллеги сразу просчитывали и финансовые вопросы оформления сделки. Мы же знаем с вами историю ЦСКА, «Вест Хэма» и Николы Влашича, когда английский клуб не может заплатить за игрока. Значит, есть политика, а есть футбол. Да, внутренне они могут относиться так, как им рассказывают по телевизору. Но если говорить о бизнесе, то они позитивно смотрят на наш рынок – с точки зрения как клубного футбола, так и игры сборных, международных соревнований. Им всем запомнился тот позитивный опыт, который они получили во время чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020 в Петербурге. И хотят продолжения этого сотрудничества.

– Например?

– Есть уровень политиков. Причем политики – это не всегда большинство в Европе, это иногда то меньшинство, которое в настоящий момент находится так или иначе у власти, диктует свои условия. Но с каждыми новыми выборами ситуация меняется. Есть позиция в Венгрии, Словакии, которая не совсем соответствует общеевропейской.

– В Сербии тоже.

– В Сербии – исторически. Еще у Боснии и Герцеговины. Большее количество стран начинает позитивнее смотреть на ситуацию. Вплоть до открытой готовности играть и обсуждать возвращение.