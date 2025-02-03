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  • В РФС перечислили страны УЕФА, выступающие за снятие бана с России

В РФС перечислили страны УЕФА, выступающие за снятие бана с России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов раскрыл позицию УЕФА по возможному возвращению России.

– Была еще информация, что с лета английские клубы получили право действовать на трансферном рынке без одобрения федерации. Это шаг вперед для нашего возвращения?

– Конечно. Это же значит, что коллеги сразу просчитывали и финансовые вопросы оформления сделки. Мы же знаем с вами историю ЦСКА, «Вест Хэма» и Николы Влашича, когда английский клуб не может заплатить за игрока. Значит, есть политика, а есть футбол. Да, внутренне они могут относиться так, как им рассказывают по телевизору. Но если говорить о бизнесе, то они позитивно смотрят на наш рынок – с точки зрения как клубного футбола, так и игры сборных, международных соревнований. Им всем запомнился тот позитивный опыт, который они получили во время чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020 в Петербурге. И хотят продолжения этого сотрудничества.

– Например?

– Есть уровень политиков. Причем политики – это не всегда большинство в Европе, это иногда то меньшинство, которое в настоящий момент находится так или иначе у власти, диктует свои условия. Но с каждыми новыми выборами ситуация меняется. Есть позиция в Венгрии, Словакии, которая не совсем соответствует общеевропейской.

– В Сербии тоже.

– В Сербии – исторически. Еще у Боснии и Герцеговины. Большее количество стран начинает позитивнее смотреть на ситуацию. Вплоть до открытой готовности играть и обсуждать возвращение.

  • Россия отстранена с 2022 года.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.
  • Ближайший – летом против Беларуси.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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03.02.2025 15:12
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Комментарии (10)
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Каратель помойников
1738585225
И сколько по времени они готовы обсуждать возвращение?
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...короче
1738586156
...замутили на двоих с писарчуком речь для лохов...
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bset
1738589372
Новость из разряда "Дайте нам еще денег. Мы не бесполезные. Ситуация улучшается". Ничего общего с реальностью.
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Интерес
1738595914
С такой "поддержкой" лет за сто справимся.
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Александр.Т.
1738596345
4 страны назвал когда принимают участие в отборочном турнире на евро 53-54 команды точно не помню
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rash1959
1738600157
за такую "позицию" и этих скоро забанят.
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Давид59
1738647496
Когда читаешь "как им рассказывают по телевизору", понятно, что он других за безмозглых баранов держит.
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