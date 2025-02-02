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АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» (0:2), Матета оформил дубль

«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 0:2 в рамках 24-го тура чемпионата Англии.

Дубль в матче оформил Жан-Филипп Матета, отличившийся на 64-й и 89-й минутах.

«Кристал Пэлас» обогнал «МЮ» в турнирной таблице. Лондонцы поднялись на 12-ю строчку с 30 очками, а манкунианцы опустились на 13-ю позицию с 29 баллами.

В другой встрече «Брентфорд» на своем поле со счетом 0:2 проиграл «Тоттенхэму».

Счет открыл полузащитник хозяев Виталий Янельт, отправивший мяч в свои ворота на 29-й минуте. На 87-й гол у гостей забил Папе Сарр.

«Тоттенхэм» занимает 14-е место с 27 очками, а «Брентфорд» идет 11-м с 31 баллом.

Англия. АПЛ. 24-й тур

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Матета, 64; 0:2 – Матета, 89.

Брентфорд – Тоттенхэм – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Янельт, 29 (автогол); 0:2 – Сарр, 87.

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Источник: «Бомбардир»

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02.02.2025 18:57
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Комментарии (6)
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ss21
1738512171
Опять яйца в раздевалке забыли.
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Artemka444
1738512608
Аморим аморим Сидел бы в спортинге лучше
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Spartak_forv@
1738515693
Амориму удалось наладить взаимопонимание между центральными защитниками.Вы видели как Йоро и Магуайер синхронно подняли руку после второго гола?
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k611
1738515718
Что с клубом творится. В который раз в этом сезоне на своём поле облажались... Печаль...
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PushkaStrashnaya
1738523585
Онана не виноват, это оборона моросит.
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Чермындыр
1738569564
На багаже Тен Хага
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