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  • В «Ахмате» прокомментировали ситуацию с легионером, не приехавшим на сборы

В «Ахмате» прокомментировали ситуацию с легионером, не приехавшим на сборы

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию с полузащитником Камило Де Оливейрой, который не прилетел на сбор грозненской команды в Турцию.

«Надеемся, что Камило переосмыслит свою позицию и вернется в клуб. Предложений у нас по нему не было. Как объяснил свое отсутствие на сборах? Сложная обстановка в плане безопасности», – сказал Айдамиров.

  • Контракт Камило с грозненским клубом действует до 30 июня 2026 года.
  • В этом сезоне 25-летний бразилец провел за «Ахмат» 21 матч, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Камило в 1,2 миллиона евро.
  • В числе игроков, которые не хотели возвращаться в РПЛ этой зимой: бразилец Бителло («Динамо»), чилиец Виктор Мендес (ЦСКА, был в аренде у «Крыльев Советов»), уругваец Родриго Саравия («Ростов»), чилиец Хорди Томпсон («Оренбург»). В Первой лиге не вернулся в расположение «СКА-Хабаровск» ивуариец Яо Шарль.
  • Бителло все же прилетел на сбор «Динамо» в Абу-Даби. Мендес был продан ЦСКА в «Коло-Коло».

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Источник: Sport24

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02.02.2025 16:54
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