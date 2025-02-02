В «Ахмате» прокомментировали ситуацию с легионером, не приехавшим на сборы

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию с полузащитником Камило Де Оливейрой, который не прилетел на сбор грозненской команды в Турцию.

«Надеемся, что Камило переосмыслит свою позицию и вернется в клуб. Предложений у нас по нему не было. Как объяснил свое отсутствие на сборах? Сложная обстановка в плане безопасности», – сказал Айдамиров.