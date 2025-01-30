«Спартак» летом рассматривал трансфер игрока, перешедшего в «Зенит»

В летнее трансферное окно «Спартак» вел предметные переговоры по возможному переходу защитника Вани Дркушича из «Сочи».
Сделка была вполне реальна, однако бывший спортивный директор красно-белых Томаш Амарал от нее отказался, он не видел словенца в команде.
Затем футболиста подписал «Зенит» и тут же отдал его в аренду в «Црвену Звезду», откуда он вернется в петербургский клуб в феврале.
- 25-летний Дркушич провел 12 матчей в составе «Црвены Звезды», в которых забил 1 гол.
- Петербургский клуб приобрел защитника у «Сочи» за 4 миллиона евро.