«Спартак» летом рассматривал трансфер игрока, перешедшего в «Зенит»

В летнее трансферное окно «Спартак» вел предметные переговоры по возможному переходу защитника Вани Дркушича из «Сочи».

Сделка была вполне реальна, однако бывший спортивный директор красно-белых Томаш Амарал от нее отказался, он не видел словенца в команде.

Затем футболиста подписал «Зенит» и тут же отдал его в аренду в «Црвену Звезду», откуда он вернется в петербургский клуб в феврале.