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  • «Спартак» летом рассматривал трансфер игрока, перешедшего в «Зенит»

«Спартак» летом рассматривал трансфер игрока, перешедшего в «Зенит»

В летнее трансферное окно «Спартак» вел предметные переговоры по возможному переходу защитника Вани Дркушича из «Сочи».

Сделка была вполне реальна, однако бывший спортивный директор красно-белых Томаш Амарал от нее отказался, он не видел словенца в команде.

Затем футболиста подписал «Зенит» и тут же отдал его в аренду в «Црвену Звезду», откуда он вернется в петербургский клуб в феврале.

  • 25-летний Дркушич провел 12 матчей в составе «Црвены Звезды», в которых забил 1 гол.
  • Петербургский клуб приобрел защитника у «Сочи» за 4 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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