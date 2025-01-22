Лига чемпионов. «Шахтер» победил «Брест», «РБ Лейпциг» выиграл у «Спортинга»

«Шахтер» одержал победу над «Брестом» со счетом 2:0 в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Оба гола украинский клуб забил в первом тайме. Отличились Кевин на 18-й минуте и Георгий Судаков с пенальти на 37-й.

«Шахтер» с 7 очками поднялся на 27-е место на общем этапе. «Брест», уже обеспечивший себе участие в плей-офф, остается 11-м с 13 баллами.

В другой встрече «РБ Лейпциг» дома выиграл у «Спортинга» – 2:1.

Счет в матче открыли хозяева – отличился Беньямин Шешко на 19-й минуте. Португальцы отыгрались на 75-й усилиями Виктора Дьекереша. Но на 78-й победный мяч у «Лейпцига» забил Юссуф Поульсен.

Для немецкого клуба это первая победа на общем этапе. С 3 очками «РБ Лейпциг» поднялся на 30-ю позицию, но шансы на выход в плей-офф клуб уже утратил. «Спортинг» идет 19-м с 10 баллами.

Лига чемпионов. 7-й тур

Шахтер – Брест – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кевин, 18; 2:0 – Судаков (с пенальти), 37.

РБ Лейпциг – Спортинг – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Шешко, 19; 1:1 – Дьекереш, 75; 2:1 – Поульсен, 78.

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