Салах вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счет в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Лилля».

Египетский футболист забил 47-й гол в главном еврокубке.

Это 12-й результат в истории турнира. Салах в списке лучших бомбардиров ЛЧ опередил Эрлинга Холанда и Филиппо Индзаги (оба – по 46).