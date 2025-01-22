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    • Салах вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

    Салах вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счет в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Лилля».

    Египетский футболист забил 47-й гол в главном еврокубке.

    Это 12-й результат в истории турнира. Салах в списке лучших бомбардиров ЛЧ опередил Эрлинга Холанда и Филиппо Индзаги (оба – по 46).

    1. Криштиану Роналду – 140
    2. Лионель Месси – 129
    3. Роберт Левандовски – 102
    4. Карим Бензема – 90
    5. Рауль – 71
    6. Руд ван Нистелрой – 56
    7. Томас Мюллер – 55
    8. Тьерри Анри – 50
    9. Килиан Мбаппе – 50
    10. Златан Ибрагимович – 48
    11. Андрей Шевченко – 48
    12. Мохамед Салах – 47

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    Источник: сайт УЕФА

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