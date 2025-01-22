Салах вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счет в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Лилля».
Египетский футболист забил 47-й гол в главном еврокубке.
Это 12-й результат в истории турнира. Салах в списке лучших бомбардиров ЛЧ опередил Эрлинга Холанда и Филиппо Индзаги (оба – по 46).
- Криштиану Роналду – 140
- Лионель Месси – 129
- Роберт Левандовски – 102
- Карим Бензема – 90
- Рауль – 71
- Руд ван Нистелрой – 56
- Томас Мюллер – 55
- Тьерри Анри – 50
- Килиан Мбаппе – 50
- Златан Ибрагимович – 48
- Андрей Шевченко – 48
- Мохамед Салах – 47