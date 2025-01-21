Семшов выделил сильные стороны новичка «Зенита» Луиса Энрике

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов отреагировал на переход Луиса Энрике в «Зенит».

«В 24 года он уже успел забить за сборную Бразилии. Плюс «Зенит» всегда хорошо работает на бразильском рынке. Мы уже видели Вендела, Клаудиньо. Про Малкома не будем говорить – это звезда мирового уровня.

Посмотрим, на какой позиции будет использовать Семак Луиса Энрике. У него хорошая левая нога, хорошо смещается, если играет инсайда справа в центр. Надеюсь, что он принесет «Зениту» пользу», – сказал Семшов.