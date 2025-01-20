«Палмейрас» готовит предложение по Клаудиньо

«Зенит» и «Палмейрас» уже три недели ведут переговоры по возможному трансферу в бразильский клуб полузащитника Клаудиньо. Изначально стороны понимали, что речь может идти о сумме в 22-25 миллионов евро.

«Палмейрас» попытается снизить сумму трансфера. В ближайшее время клуб из Сан-Паулу сформирует предложение, включающее в себя основную часть и бонусы.