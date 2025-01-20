«Палмейрас» готовит предложение по Клаудиньо

«Зенит» и «Палмейрас» уже три недели ведут переговоры по возможному трансферу в бразильский клуб полузащитника Клаудиньо. Изначально стороны понимали, что речь может идти о сумме в 22-25 миллионов евро.
«Палмейрас» попытается снизить сумму трансфера. В ближайшее время клуб из Сан-Паулу сформирует предложение, включающее в себя основную часть и бонусы.
- 27-летний Клаудиньо провел в этом сезоне за клуб 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.
- В августе прошлого года он продлил контракт с петербуржцами до лета 2028-го.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца, имеющего также российское гражданство в 17 миллионов евро.