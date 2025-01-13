Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Анчелотти прокомментировал разгром «Реала» «Барселоной»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении от «Барселоны» (2:5) в финале Суперкубка Испании.

    «Плохой вечер, мы расстроены, как и все наши фанаты. Мы разочарованы, нет смысла это скрывать, но таков футбол. Иногда тебе удается победить, иногда нужно вынести урок из поражения. Нам нужно смотреть вперед, вот и все. Просто смотреть вперед.

    Мы плохо оборонялись, и это вышло нам боком. Соперник находил простые пути для того, чтобы забить. Мы плохо оборонялись как в случае с высоким прессингом, так и в случае с игрой низким блоком.

    В перерыве я сказал футболистам, что надо начать играть в футбол, потому что в первом тайме мы этого не делали. Мы делали длинные забросы, но план был иным. Я сказал, что можно проигрывать матчи, но не так, как мы играли в первом тайме. Мбаппе был лучшим», – сказал Анчелотти в эфире Movistar.

    • Голы у «Реала» на счету Килиана Мбаппе и Родриго. У «Барселоны» отличились Рафинья (дважды), Ламин Ямаль, Алекс Бальде и Роберт Левандовски (с пенальти).
    • Игра проходила в Джидде (Саудовская Аравия)
    • «Реал» сложил с себя звание действующего победителя Суперкубка Испании.

    Новости по теме
    Замена Винисиуса в матче с «Барселоной» вызвала недоумение в окружении игрока 5
    Гурцкая обратился к топ-клубам РПЛ, упомянув результат Эль Класико
    Президент «Барселоны» Лапорта прокомментировал разгром «Реала» 1
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2025 08:10
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 