Примера. «Атлетико» обыграл «Осасуну» и стал победителем первого круга

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Атлетико» дома обыграл «Осасуну» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Хулиан Альварес на 55-й минуте.

«Атлетико» одержал 8-ю победу подряд в чемпионате Испании и 14-ю подряд во всех турнирах.

Мадридский клуб возглавляет таблицу Примеру по итогам первого круга с 44 очками. У «Реала» на счету 43 балла. «Барселона» за 19 матчей набрал 38 очков, «Атлетик» – 36.

«Осасуна» идет 11-й с 25 баллами. Безвыигрышная серия команды из Памплоны в Примере достигла 7 встреч подряд.

Испания. Примера. 19-й тур

Атлетико – Осасуна – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Альварес, 55.

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