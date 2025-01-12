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    • Примера. «Атлетико» обыграл «Осасуну» и стал победителем первого круга

    Примера. «Атлетико» обыграл «Осасуну» и стал победителем первого круга

    В матче 19-го тура чемпионата Испании «Атлетико» дома обыграл «Осасуну» со счетом 1:0.

    Единственный мяч забил Хулиан Альварес на 55-й минуте.

    «Атлетико» одержал 8-ю победу подряд в чемпионате Испании и 14-ю подряд во всех турнирах.

    Мадридский клуб возглавляет таблицу Примеру по итогам первого круга с 44 очками. У «Реала» на счету 43 балла. «Барселона» за 19 матчей набрал 38 очков, «Атлетик» – 36.

    «Осасуна» идет 11-й с 25 баллами. Безвыигрышная серия команды из Памплоны в Примере достигла 7 встреч подряд.

    Испания. Примера. 19-й тур

    Атлетико – Осасуна – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Альварес, 55.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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