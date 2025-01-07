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    «Боруссия» вошла в число претендентов на аренду Рэшфорда

    «Боруссия Д» рассматривает возможность аренды вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда до конца сезона. Ранее интерес к подписанию футболиста до конца сезона проявили «Милан», «Ювентус» и клубы АПЛ.

    Пока ни одной из сторон не принято окончательного решения. Возможно Рэшфорд останется в «МЮ», несмотря на готовность клуба расстаться с ним и желание самого игрока принять новый вызов.

    Препятствием к уходу вингера может стать его зарплата: более 325 тысяч фунтов в неделю по контракту, который действует до 2028 года.

    • 27-летний Рэшфорд провел в этом сезоне 24 матча, забил 7 голов, отдал 3 передачи.
    • Его контракт с «МЮ» истекает летом 2028 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 55 миллионов евро.

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    Источник: The Athletic

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    07.01.2025 16:01
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