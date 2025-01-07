«Боруссия» вошла в число претендентов на аренду Рэшфорда

«Боруссия Д» рассматривает возможность аренды вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда до конца сезона. Ранее интерес к подписанию футболиста до конца сезона проявили «Милан», «Ювентус» и клубы АПЛ.

Пока ни одной из сторон не принято окончательного решения. Возможно Рэшфорд останется в «МЮ», несмотря на готовность клуба расстаться с ним и желание самого игрока принять новый вызов.

Препятствием к уходу вингера может стать его зарплата: более 325 тысяч фунтов в неделю по контракту, который действует до 2028 года.