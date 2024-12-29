Серия А. «Ювентус» и «Фиорентина» не выявили победителя (2:2), Тюрам оформил дубль

«Ювентус» дома сыграл вничью с «Фиорентиной» со счетом 2:2 в матче 18-го тура чемпионата Италии.

У туринцев два гола забил Кефрен Тюрам, отличившийся на 20-й и 48-й минутах. У «Фиорентины» отличились Мойзе Кен на 38-й и Риккардо Соттиль на 87-й.

У обеих команд стало по 32 очка. «Фиорентина» занимает после 17 матчей 5-е место, а «Ювентус», провдеший 18 игр, идет 6-м. Туринцы еще не проигрывали в Серии A в текущем сезоне, но закончили ничьей уже 11-ю встречу.

Италия. Серия А. 18-й тур

Ювентус – Фиорентина – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Тюрам, 20; 1:1 – Кен, 38; 2:1 – Тюрам, 48; 2:2 – Соттиль, 87.

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