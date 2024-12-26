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    • Игрок «Енисея» участвует в ликвидации экокатастрофы в Анапе

    Игрок «Енисея» участвует в ликвидации экокатастрофы в Анапе

    Андрей Сорокин из «Енисея» стал волонтером на ликвидации экологической катастрофы в районе Анапы. Берег загрязнен мазутом.

    «Когда я увидел масштабы этого бедствия, у меня не было сомнений в том, что я должен быть здесь. Мы все можем сделать что-то, чтобы помочь природному миру восстановиться, и я верю, что каждый маленький шаг важен.

    Для меня это не просто вопрос экологии – это вопрос нашего будущего и будущих поколений», – сказал Сорокин.

    • Под угрозой существование тысяч живых организмов.
    • Сорокин выступает за дубль «Енисея» во Второй лиге.
    • В сезоне 2024 года у 23-летнего вратаря 7 матчей и 15 пропущенных голов.

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    Источник: телеграм-канал «Енисея»

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