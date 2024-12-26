Игрок «Енисея» участвует в ликвидации экокатастрофы в Анапе

Андрей Сорокин из «Енисея» стал волонтером на ликвидации экологической катастрофы в районе Анапы. Берег загрязнен мазутом.

«Когда я увидел масштабы этого бедствия, у меня не было сомнений в том, что я должен быть здесь. Мы все можем сделать что-то, чтобы помочь природному миру восстановиться, и я верю, что каждый маленький шаг важен.

Для меня это не просто вопрос экологии – это вопрос нашего будущего и будущих поколений», – сказал Сорокин.