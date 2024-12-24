Николич оценил игру Пьянича в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался об игре Миралема Пьянича за московскую команду.

Боснийский полузащитник перешел в ЦСКА на правах свободного агента 26 сентября. Он провел за клуб 11 матчей и сделал 1 ассист.

– Вопрос про Миралема Пьянича. Насколько сбылись ваши ожидания от его прихода в ЦСКА? Большего или меньшего вы ожидали от него на данном этапе?

– Ровно того, что Миралем показал. Понадобилось какое-то время, чтобы он привык к команде, адаптировался. Последние три-четыре игры продемонстрировали, что взаимопонимание наладилось, и команда тоже привыкла к нему. Пьянич и на заре карьеры не был спринтером, не был игроком, обыгрывающим за счет дриблинга по пять соперников. У него другие козыри. Его игра в Воронеже в последнем туре перед зимней паузой, и игра Матвея Кисляка рядом с ним – именно то, что я ожидал на данном этапе. Теперь нужно пройти сборы, хорошую подготовку.

– Какой вам видится дальнейшая роль Пьянича в команде? Какая позиция, на ваш взгляд, стала бы для него идеальной в возможной схеме с четырьмя защитниками?

– Опять же зависит от того, как для нас пройдет зимнее трансферное окно. Если перейдем на ромб в середине поля, Миралем способен сыграть и шестого номера, и восьмого, и десятого. Как уже говорил, я доволен набором игроков в центральной зоне. Есть Кисляк, Обляков, Пьянич, Мухин, Бистрович, Зделар. Эта часть команды, на мой взгляд, укомплектована.